Faenza. ‘Vita beata che ti stai nascosta’, incontro con il professor Ossola per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri

Mercoledì 1 settembre, a Faenza in piazza Nenni, alle 20.30, nell’ambito del calendario messo a punto dall’amministrazione comunale per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri è in programma l’incontro pubblico “Vita beata che ti stai nascosta” (Paradiso XXI, XXII). Relatore il professore Carlo Ossola, uno dei maggiori letterati europei e recentemente nominato dal Governo presidente del ‘Comitato nazionale per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri’.

Dopo i saluti delle autorità, nel corso della serata, condotta da Giorgio Gualdrini dell’associazione Romagna Camaldoli, che ha organizzato l’appuntamento, l’attore Maurizio Casali reciterà alcune terzine tratte dai Canti XXI e XXII del Paradiso mentre il ‘Coro Enchiriadis’ eseguirà brani di musiche medievali del tempo di Dante.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti a sedere. Sarà necessario esibire le certificazioni covid secondo il D.L. 23-07-2021.