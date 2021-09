Il Laboratorio Aperto di Ravenna riparte con nuovi webinar dedicati all’illustrazione e alla grafica

Dopo la pausa estiva il Laboratorio Aperto di Ravenna avvia due nuovi cicli di webinar per chi desidera imparare e approfondire l’illustrazione digitale e la grafica.

Si parte martedì 7 settembre con il webinar su Illustrator curato da PROPP: studio di design con sede a Milano.

Questo il programma delle sei lezioni, che si svolgeranno sempre dalla 17 alle 19

7 settembre “Introduzione a Illustrator”, esercitazione guidata

9 settembre “Strumenti di disegno 1”, esercitazione guidata: disegniamo un’icona

14 settembre “Strumenti di disegno 2”, esercitazione guidata: disegno libero

16 settembre “Come gestire i colori”

21 settembre “Come gestire il testo”, esercitazione guidata

23 settembre Esercitazione finale guidata: progettiamo un logo

Verifica della conoscenza del software con la realizzazione di un progetto personale

Per iscrizioni e informazioni: https://laboratorioapertoravenna.it/illustrator/

Facebook: https://fb.me/e/1EKKQvqG2

Lunedì 20 settembre parte invece il webinar Grafica per non grafici: introduzione a principi e strumenti di progettazione grafica per chi si trova a creare contenuti grafici, ma vuole ottenere un risultato migliore. Il corso è curato da Sara Galeotti – Casa del Cuculo.

Questo il programma delle tre lezioni, che si svolgeranno sempre dalle 17 alle 18.30

20 settembre “Le basi: principi generali di progettazione grafica”

22 settembre “Approfondiamo: capire il mondo della grafica e sfruttare le risorse online gratuite”

27 settembre “Tutto su Canva”

Per informazioni e iscrizioni: https://laboratorioapertoravenna.it/grafica-per-non-grafici/

Facebook: https://fb.me/e/Zm1QErFu

I webinar sono realizzati da Laboratorio Aperto di Ravenna, finanziato dai Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna – Por Fesr 2014-2020 e fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti.