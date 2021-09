Casola Valsenio. In arrivo la prima Festa de l’Unità dell’Alta Valle del Senio

Dopo l’interruzione dello scorso anno, ritorna a Casola Valsenio la Festa de l’Unità …per un numero di serate più limitato, tre… venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre, ma sufficiente a marcare, segnare la volontà dei militanti, degli attivisti, dei volontari del PD, di ripartire per confermare l’impegno dei Democratici di essere forza attiva, radicata e impegnata nel territorio per affermare i valori e i principi della buona politica, della politica vicina alla gente, ai problemi, ai bisogni, alle aspettative della comunità.

Un impegno che appartiene alla cultura, al patrimonio ideale e politico di una forza popolare, democratica e di sinistra, presente e attiva a Casola Valsenio nell’azione amministrativa e di governo nel Comune e nell’Unione della Romagna Faentina, e nel sostenere la sfida della ripartenza dopo la drammatica pandemia Covid-19 che ha colpito economia, relazioni umane, rapporti sociali.

Quella di quest’anno oltre a essere la 74^ Festa de l’Unità di Casola Valsenio, sarà anche la 1^ Festa de l’Unità dell’Alta Valle del Senio …condivisa dai Democratici di Casola Valsenio e di Palazzuolo sul Senio, per promuovere e favorire il comune impegno di casolani e palazzuolesi per la ripartenza e lo sviluppo dell’Alta Valle del Senio che, al di là dei confini regionali, si configura come un’entità geografica e culturale omogenea.

L’impegno sarà di svolgere alternativamente la Festa de l’Unità dell’Alta Valle del Senio, a Casola Valsenio e a Palazzuolo sul Senio, facendone l’occasione e lo stimolo per una complessiva riorganizzazione e ripartenza del PD nei nostri territori.

La Festa si aprirà venerdì 17 settembre con una serata improntata sui temi della politica nazionale e internazionale, con la partecipazione dell’Onorevole Piero Fassino, autorevole dirigente nazionale del PD e già Segretario dei Democratici di Sinistra fino al 2007, quando contribuì in maniera determinante alla fondazione del Partito Democratico. Nell’occasione l’on. Piero Fassino, che colloquierà con Paolo Martini e Stefano Damiani, presenterà il suo ultimo libro dedicato al centenario della fondazione del PCI “Dalla rivoluzione alla democrazia. Il cammino del Partito comunista italiano 1921-1991”.

Sabato 18 settembre, sul palco della Festa de l’Unità saranno di scena la musica e la voce di Vittorio Bonetti… che insieme ai volontari della Festa che lo affiancarono in quegli anni …seconda metà anni ’80, ricorderà l’esperienza del DolceBar della Festa de l’Unità di Casola Valsenio.

Nella serata conclusiva, domenica 19 settembre, saranno sul palco alcune band giovanili casolane della neocostituita Lega del Suono Buono …impegnata nel promuovere e nel perpetrare la ricca tradizione musicale casolana. Protagonista della Festa sarà, come sempre, anche la gastronomia… con i piatti della tradizione romagnola. Il ristorante della Festa funzionerà dalle ore 19.00 e domenica 19 anche a mezzogiorno, con un menù di pesce …su prenotazione. Infine un’ultima doverosa comunicazione: l’accesso alla Festa sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di GreenPass.