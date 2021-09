La serie tv Netflix “La casa di carta” diventa un gioco da tavolo. Gli ideatori sono due ravennati

Sono entrambi ravennati gli ideatori del gioco da tavolo ispirato alla fortunata serie Netflix “La casa di carta”, presentato al Play di Modena lo scorso week end, proprio in concomitanza con l’uscita della quinta attesissima serie di puntate.

I numerosissimi fans di Tokio, Rio, del Professore e degli altri ladri “gentiluomini” e “gentildonne” della Zecca di Madrid, quando arriveranno al gran finale (questa volta annunciato come la chiusura della serie) potranno sentirsi un po’ meno orfani dei loro beniamini, facendoli rivivere eternamente nel gioco da tavolo edito da Clementoni.

Per capirne di più, ne abbiamo parlato con Gabriele Mari, mente ispiratrice del progetto assieme a Gianluca Santopietro. Il game designer è stato anche l’ideatore nel 2007 del gioco “Garibaldi e la Trafila”, nato per celebrare il bicentenario della nascita di Garibaldi.

Gabriele, di cosa si tratta?

Si chiama “La casa di carta – Behind the mask” ed basato sulle prime due stagioni della serie tv. È ambientato nella Zecca spagnola. In ogni stanza si nasconde un rapinatore, nell’iconica tuta arancione e con il volto coperto dalla maschera di Dalì: il giocatore dovrà, attraverso una serie di indizi e spostando gli ostaggi, scoprire chi si cela dietro ogni maschera.

È un vero e proprio gioco investigativo, sulla scia di Cluedo, che propone una sfida innovativa: non utilizza infatti il classico metodo “ad esclusione”, ma quello “abduttivo”, cioè si raccolgono man mano prove dell’indizio cercato e il giocatore non ha la certezza che la propria indagine sia corretta fino alla fine.

Come è stato accolto a Play, che è una delle fiere italiane più importanti per gli appassionati dei giochi da tavolo?

Ha suscitato notevole interesse, perché la licenza è notissima e si rivolge ad un target nuovo per una casa editrice come Clementoni, che solitamente pubblica giochi per bambini. È stato apprezzato anche il fatto che per la realizzazione siano stati chiamati autori affermati nel campo dei giochi investigativi, cosa che è stata percepita come una garanzia di validità del gioco stesso, offrendo quindi un prodotto interessante sia per gli amanti della serie, che per i giocatori abituali.

Avete lavorato per nomi importanti: Netflix, Clementoni, come ci siete arrivati?

È stato Clementoni, che è un top player del settore in Italia, a contattarci: avevano acquisito la licenza da Netflix e ci hanno coinvolto nella realizzazione del gioco, proprio con l’obiettivo di diversificare il loro pubblico di riferimento. Solitamente siamo molto più liberi nell’ideazione dei nostri giochi, mentre una licenza Netflix di questa portata impone ovviamente molti paletti da rispettare: è stata una sfida nella sfida, ma siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, i fan della serie non rimarranno delusi.

Raccontaci qualcosa in più del tuo lavoro

Nella vita di tutti i giorni sono un educatore professionale e lavoro alla cooperativa La Pieve, occupandomi prevalentemente di giovani e giovanissimi affetti da autismo, ma la passione per i giochi da tavolo ce l’ho fin da ragazzino. Ho fatto parte del gruppo che ha aperto la Ludoteca dei Cacciatori di Teste a Ravenna nel 2004, un locale volto alla diffusione della cultura del gioco da tavolo: chi entrava poteva scegliere tra più di 1.000 titoli tra cui giocare. Al tempo era qualcosa di abbastanza fuori dal comune. Faccio parte del gruppo Cobblepot Games, una casa di produzione di giochi da tavolo, formata da creativi che realizzano il gioco dall’idea iniziale, fino ai file di stampa con cui la casa editrice può produrre il gioco e venderlo sul mercato. Si parte spesso da bozze scritte su foglietti di carta, passando per la realizzazione grafica completa, a volte con tanto di miniature 3d, pezzi, pedine e quant’altro. Forniamo il servizio completo alla casa editrice.

Come nasce la passione?

Da ragazzino, in famiglia, ed è stata nutrita da migliaia di partite a Risiko, Monopoli e Cluedo. Crescendo, si è trasformata in una vera e propria seconda professione e ho progettato giochi di ogni tipo. Da quelli per bambini piccoli, avendo io quattro figli, fino a quelli per adolescenti e per adulti, perché amo giocarci con i miei amici. Negli ultimi anni ci stiamo dedicando alla progettazione di giochi inclusivi, a cui possano giocare anche persone con disabilità, che spesso vengono escluse dai giochi commerciali, perchè non tengono conto delle difficoltà di lettura o delle regole. Il mio ruolo di educatore mi ha spinto ha pensare al gioco come strumento educativo. Il gioco è diventato per me un modo di essere, attraversa ogni mio interesse, anche lavorativo.

In Italia il gioco da tavolo non è molto conosciuto, però

È vero, è molto più diffuso nel Nord Europa, in Germania per esempio. Lì è inteso come un vero e proprio media che unisce le generazioni, capita spesso che si giochi in famiglia, alla sera, anzichè guardare la tv. Qui da noi c’è poca cultura del gioco, lo si ritiene un divertimento per bambini che si abbandona crescendo. Invece è uno strumento ludico trasversale, che può essere usato anche a scuola, per approfondire passaggi storici poco studiati, come nel caso della Trafila Garibaldina.

È uno strumento molto potente, che può fare da palestra della mente, per imparare il rispetto delle regole e come strumento di aggregazione, tanto necessario in questa fase storica, sia per i giovani che per gli adulti. Diventa uno spazio di aggregazione fondamentale: il gioco può essere la scusa per riunirsi attorno ad un tavolo e condividere un momento divertente e arricchente. Mai come adesso serve il gioco da tavolo.