Bagnacavallo. AIL Ravenna non sarà presente alla Festa di San Michele: organizzata camminata solidale Fitwalking

Per l’edizione 2021 della Festa di San Michele AIL Ravenna non sarà presente a Bagnacavallo con il consueto RistorAIL, per la mancata disponibilità di un locale idoneo, viene quindi a mancare la possibilità di organizzare una importante raccolta fondi, che contribuiva in maniera sostanziale alle risorse economiche per le attività dell’Associazione.

Fra le attività principali, per le quali i fondi vengono utilizzati, emerge quella dell’Assistenza Domiciliare sia medica che psicologica, prestata ai pazienti onco-ematologici in fase avanzata di malattia ed ai loro familiari. Inoltre, il sostegno alla ricerca, l’acquisto di beni per il reparto di Ematologia e day hospital, la formazione dei volontari e tanto altro ancora.

Quest’anno la raccolta fondi sarà più limitata, ma comunque importante, grazie alla camminata solidale Fitwalking for AIL del 26 settembre, organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica.

La Fitwalking for AIL della sezione di Ravenna si svolgerà proprio a Bagnacavallo nella mattinata di domenica 26 Settembre. Il percorso di 5 km –non competitivo – si snoda lungo la tranquilla pista ciclabile del Naviglio Zanelli, partendo da Piazza della Libertà e facendo tappa al Moliino Quercioli dove è previsto un piccolo punto ristoro.

Chiunque può partecipare, sia in presenza, che virtualmente dalla propria città, con una donazione di € 10,00 e sostenere i progetti di Ricerca e Assistenza di AIL in favore dei pazienti ematologici.

Per aderire all’iniziativa basterà compilare il form di iscrizione sul sito www.ailravenna.it

Per maggiori informazioni contattare Cristina o Stefania al n. 371 3489886 o via mail ail.ravenna@ail.it