La festa delle ocarine Villa San Martino

La locale Società di mutuo soccorso di Villa San Martino ha organizzato una serata, sabato 4 settembre, dedicata alla rievocazione di vecchie tradizioni del luogo e riprendendo così la festa annuale, sempre avvenuta nei primi giorni di settembre, Par non sminghers, soppressa per il Covid.

Così il maestro Gian Michele Carnevali di Russi ha dedicato ad uno strumento musicale, ormai in disuso, anche se molto conosciuto nella geografia regionale, l’ocarina, tutta la sua attenzione, interpretando brani musicali di compositori contemporanei, tratti fra i film più importanti di questi ultimi decenni, alternati da brevi momenti didattici di commento sullo strumento:la sua nascita, l’origine del nome, la sua diffusione in Italia, la sua popolarità.

Il pubblico presente ha potuto ammirare dal vivo una decina di ocarine di varia misura e anche alcuni spartiti musicali, logorati non solo dal tempo, che una famiglia locale gelosamente conserva e che ha generosamente prestati per l’occasione: tutti questi facevano parte di un complesso musicale locale, molto apprezzato anche a livello nazionale (si sa che ha eseguito concerti anche a Palermo), che ha operato negli ultimi anni dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento.

Il Circolo ocarinistico di Villa San Martino, così era denominato, era una associazione senza scopo di lucro e devolveva i proventi delle esibizioni dei suoi iscritti a famiglie non abbienti in gravi difficoltà del paese in stretto contatto con la stessa Società di mutuo soccorso, pur nella netta distinzione sociale e culturale degli iscritti.

Purtroppo le varie vicissitudini di un secolo hanno cancellato tutte la quasi totalità delle tracce materiali di questo gruppo, memorie invece che rimangono vive, trasmesse solo oralmente alle generazioni ora più anziane: qualcuno degli spettatori presenti ha così portato un proprio contributo di informazioni inerenti, come testimonianza di fatti non direttamente conosciuti.