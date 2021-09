30 anni di Linea Rosa Ravenna: si celebra il traguardo con la presentazione di un monumento per tutte le donne

Questa sera, sabato 11 settembre, si terrà una serata organizzata da Linea Rosa Odv, con la collaborazione di Officina della Musica. Sarà un incontro per presentare alla cittadinanza il monumento in mosaico per celebrare i trent’anni di attività a Ravenna del Centro Antiviolenza. Il monumento verrà installato nelle prossime settimane all’interno del nuovo parco Francesca Da Polenta. L’appuntamento è allo Chalet dei Giardini (ingresso viale Santi Baldini) alle 20,30.

L’opera, realizzata a più mani dalle mosaiciste del Collettivo Racconti Ravennati, è composta da 225 moduli in mosaico uguali tra loro per forma e dimensione, ispirati ai festoni rappresentati all’interno del Mausoleo di Galla Placidia e che ricordano delle piccole corone, da cui il nome Coroncine. Le Coroncine installate l’una di fianco all’altra daranno vita ad un unico disegno simbolo di solidarietà e sostegno a tutte le Donne, in particolare a coloro che sono vittime di maltrattamenti e violenze.

“Per la prima volta in trent’anni abbiamo deciso di commemorare il nostro lavoro quotidiano al Centro Antiviolenza con un’opera dedicata alle Donne. Il nostro percorso decennale, fatto di tanti sacrifici e grandi successi, viene finalmente sintetizzato e raccontato in una creazione artistica, fruibile e visibile a tutti e a tutte nonché permanente nel tempo”. È il commento della presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara.

La serata è ad ingresso libero e gratuito.

Con “Pizza al Parco” – Chalet dei Giardini se si vuole cenare è possibile prenotare un tavolo chiamando lo 0544 63201

Chalet dei Giardini – Viale Santi Baldini, 4 • Ravenna dalle 20.30