Bagnacavallo. In arrivo la camminata solidale Fitwalking for AIL

In occasione della Festa di San Michele 2021, la sezione di Ravenna dell’Associazione Italiana contro le Leucemie – Ail promuoverà nella mattinata di domenica 26 settembre la camminata solidale Fitwalking for AIL, organizzata in occasione della Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica.

Il percorso di 5 km, non competitivo, si snoderà lungo la ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli, da piazza della Libertà verso Villa Prati, facendo tappa al Molino Quercioli dove è previsto un piccolo punto ristoro, per poi fare ritorno a Bagnacavallo. Il ritrovo è fissato alle 9, la partenza della camminata alle 10.

Chiunque può partecipare, sia in presenza che virtualmente dalla propria città, con una donazione di 10 euro e sostenere così i progetti di ricerca e assistenza di Ail in favore dei pazienti ematologici. A chi si iscriverà entro il 19 settembre sarà riservato un kit omaggio.

Fra le attività principali per le quali i fondi raccolti vengono utilizzati vi è l’assistenza domiciliare sia medica che psicologica, prestata ai pazienti onco-ematologici in fase avanzata di malattia e ai loro familiari. Vengono inoltre sostenuti la ricerca, l’acquisto di beni per il reparto di Ematologia e day hospital, la formazione dei volontari e tanto altro ancora.

Per aderire all’iniziativa è sufficiente compilare il form di iscrizione sul sito www.ailravenna.it.

Per maggiori informazioni:

371 3489886 (Cristina e Stefania)

ail.ravenna@ail.it