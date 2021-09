A Ravenna corso di formazione “Liberi dalle mafie”

Presentazione di contenuti e metodi del progetto “Liberi dalle mafie” che dal 2009 ad oggi ha visto la sensibilizzazione e formazione in aula di oltre 25000 fra studenti e docenti degli istituti comprensivi e superiori dell’Emilia Romagna.

È questo il contenuto dell’incontro di domani, giovedì 16 settembre, aperto a tutti e rivolto a chi è interessato a partecipare al corso di formazione 2021 per l’inserimento di due nuovi educatori/trici nei percorsi formativi di Associazione Pereira APS su Cittadinanza e Legalità, che si svolgeranno nei diversi istituti scolastici comprensivi e superiori dell’Emilia Romagna.

Durante l’incontro sarà inoltre delineata la situazione delle mafie nel contesto locale, con particolare riguardo al fenomeno del racket e dell’usura in regione. “Liberi dalle mafie” vede nelle giovani generazioni il perno fondamentale di un percorso umano e culturale non solo contro mafie e corruzione, ma anche e soprattutto pro Diritti, con l’obiettivo di rimettere in primo piano Bellezza e Dignità quali valori fondanti della comunità e del benessere sociale e individuale.

Per prenotarsi, scrivere a: info@associazionepereira.it – dottor Matteo Pasi, Presidente Associazione Pereira APS

Per accedere è necessario esibire il Green Pass o certificato sostitutivo o tampone con esito negativo.

Le prenotazioni vengono raccolte fino ad esaurimento posti in sala. Per info sul corso di formazione:

http://www.associazionepereira.it/corso-di-formazione-per-neo-formatoritrici-a-s-202122/

Date del corso: 28, 29, 30 settembre, 5 e 6 ottobre; orario: 15-17.30.