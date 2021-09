Borsa di studio “Francesca Fontana” per giovani studenti cervesi, aperte le domande

Anche quest’anno, viene pubblicato il bando per la borsa di studio, promosso dalla Parrocchia di Santo Stefano in Pisignano e dall’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, con il patrocinio del Comune di Cervia e il contributo del Lions Club Cervia ad Novas, per l’assegnazione della 13^ “Borsa di Studio” del valore di 2.500,00 euro intitolata alla memoria di Francesca.

La borsa di studio consiste in un assegno del valore di 2.000,00 euro, e intende sostenere il percorso formativo di studenti particolarmente meritevoli che siano iscritti al primo anno di una qualsiasi facoltà universitaria per l’anno accademico 2021/2022. Quest’anno in occasione dei 10 anni dell’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, ci sarà un’ulteriore borsa di studio da euro 500,00 grazie al contributo di una attività economica cervese sensibile alla solidarietà, a cui va la gratitudine dei soci dell’associazione.

La borsa di studio da attribuire sarà dedicata, come per il passato, a studenti universitari che siano residenti solo nel comune di Cervia e che si siano diplomati durante l’anno scolastico 2020/2021 – età massima 21 anni.

Tutti i requisiti per la partecipazione si possono trovare sul sito www.associazionefrancescafontana.it.

Scadenza delle domande: entro il giorno 30 novembre 2021.

Lo scorso anno, la commissione ha scelto ex-equo Alessia Alpi – Diploma di maturità liceo scientifico “A. Righi” Cesena – iscritta al corso di laurea in lettere – università di Bologna, Camilla Bernabei – Diploma di liceo scientifico sportivo “Almerici” di Cesena e iscritta al corso di laurea di Matematica – università degli studi di Milano, Clara Lena – Diploma di Liceo delle scienze umane “Leonardo da Vinci” di Cesenatico e iscritta al corso di laurea in lettere – università di Bologna e Lorenzo Valzania – Diploma liceo scientifico “A. Righi” di Cesena – iscritto al corso di laurea Ingegneria Biomedica – Università di Bologna.