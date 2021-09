Ravenna. I Giardini Pubblici pronti ad accogliere Truck’n’Food, street food di qualità

16Truck’n’Food è un evento dedicato al cibo di strada di prima qualità, tra piatti gourmet e ricette della tradizione sapientemente miscelati in un cocktail di gusto. Tanti piatti regionali italiani e non, preparati al momento con cura e presentati all’interno dei vari trucks, mezzi di trasporto come ape car, van e furgoncini attrezzati per l’occasione per diventare vere e proprie cucine viaggianti. L’appuntamento è dal 17 al 19 settembre presso i Giardini Pubblici di Ravenna, Viale Santi Baldini, in una location consolidata e ottima per assaporare il clima mite del periodo attraverso il piacere del cibo e della convivialità.

Gli organizzatori informano che l’obiettivo del festival Truck’n’Food, organizzato da SGP Grandi Eventi con il patrocinio del Comune di Ravenna “è quello di proporre un’offerta gastronomica quanto più ampia e diversificata, dando spazio a prodotti locali che rappresentino le eccellenze territoriali rivisitate in chiave street, ma che sappia anche incuriosire con piatti particolari, sperimentali, o che provengono da cucine diverse da quella italiana. Un ricco menù, insomma, che va incontro alle esigenze di ogni palato. Tutti potranno trovare qualcosa di squisito, di dolce o salato, da cui lasciarsi incuriosire e tentare”.

La tradizione locale sarà rappresentata dal truck Baccadillo’S con il suo fritto di pesce, baccalà, calamari e alici. Ci saranno Gnoc & Lambrusc con i tortelli e il gnocco fritto, nonchè gli arrosticini di Cerquatonna Sapori. Saranno presenti inoltre la cucina napoletana di Sudeat Napulitan Food e Fritto & Fritto, che propone polpette al sugo, pollo fritto, friarielli, babà , cuoppo, pizza fritta e frittini misti, mentre per quanto riguarda la Puglia non potranno mancare le bombette di Martina Franca del truck Re Grill.

Foto 3 di 6











Osteria Argentina sarà presente con i suoi choripan, Lomito e Asado. Si potranno degustare burger di carne chianina da BBQ e burger insoliti come il cacio e pepe o il carbonara burger da Big Blue, mentre da Van Burger potrete trovare hamburger di Angus e da Chef Ivan polpette e hamburger di fassona e lingua di bovino, per arrivare a Ciccio’s Smoke che ci propone costine di maiale affumicate e glassate in salsa bbq e il cosiddetto “Brisket”, petto di manzo a cui sarà difficile resistere. La ricca e variegata cucina siciliana è rappresentata da “La Sicilia di Serafino” che propone la panella, la cassata, i cannoli e gli arancini.