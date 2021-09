Yoga e benessere: a Faenza inaugura il MiCentro Asd

Dopo cinque anni di esperienza con il Me.La.Yoga, dalla collaborazione e dalla passione comune di Alessandra Liverani e Lilly Ileana Barnabè, il 23 settembre inaugura a Faenza il MiCentro a.s.d. Una nuova realtà per Faenza all’insegna dello yoga e del benessere a 360° in tutte le sue forme: un centro dove si possono trovare professionisti con esperienza e competenza, motivati tutti dalla stessa passione e dallo stesso intento:

far stare bene le persone e guidarle per raggiungere il benessere attraverso pratiche fisiche (yoga, pilates, ginnastica posturale, allenamento funzionale, original strenght, massaggi …) e mentali (meditazione, mindfulness, mindful eating, bagni sonori, ecc).

Si possono anche sperimentare percorsi con professionisti come osteopata, ostetrica, dietista, psicologa, operatori olistici che vi accompagneranno nel vostro viaggio interiore.

Sono presenti attività per qualsiasi periodo della vita: infanzia, donne in gravidanza, terza età. ll MiCentro si trova in Piazza XI Febbraio a Faenza, dietro al Duomo.