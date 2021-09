Cervia. Versari (Lega) su disservizi trasporti: “Aumentare i mezzi dove necessario”

Stefano Versari, referente della Lega Cervia, è intervenuto in merito alle continue lamentele da parte dei cittadini sui disservizi dei trasporti urbani.

“Purtroppo, come lo scorso anno, con la riapertura delle scuole si è riproposto il serio problema dei trasporti scolastici” -afferma Versari, scendendo maggiormente nei particolari- “Arrivano continue segnalazioni di disservizi che coinvolgono ogni tratta compreso quella breve per Cesenatico e ritorno. Il malumore comprende sia il problema di sovraffollamento dei bus che il reale pericolo di non riuscire a usufruire dei mezzi adibiti”.

Versari chiosa il suo intervento asserendo “Credo che sia necessario, ove vi siano criticita’, aumentare i mezzi. Non è ammissibile che i ragazzi viaggino in piedi e ammucchiati. Dispiace che questa problematica sia evidenziata in pratica solo dai genitori dei ragazzi ma questo è. Invito pertanto chi di dovere a cercare una soluzione rapida insieme a chi da il servizio. E una problematica conosciuta e vi era sicuramente il tempo per programmare dei miglioramenti. Speriamo tutti in una soluzione rapida”.