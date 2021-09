Faenza. Morto “Nando” Minardi, fratello di Gian Carlo

È deceduto improvvisamente causa emorragia cerebrale all’età di 64 anni Ferdinando “Nando” Minardi, fratello di Gian Carlo. Ferdinando, assieme al fratello Giuseppe, ha sempre affiancato Gian Carlo (ex team principal dell’omonima scuderia F1) in tutto il suo percorso sin dai primi passi mossi nella concessionaria Fiat di famiglia (tra gli anni ’80 e ’90). Anche nei recenti Historic Minardi Day “Nando” ha fornito un apporto fondamentale, preoccupandosi di aspetti organizzativi e logistici della kermesse motoristica storica. Tra le tante avventure di Ferdinando al fianco di Gian Carlo ricordiamo anche la presa in carico della società Faenza calcio agli inizi degli anni 2000.

Nando lascia, oltre ai due fratelli, anche due sorelle, la moglie e una figlia.

Tanti i messaggi di cordoglio sul web tra i quali non mancano, naturalmente, quelli provenienti dalla estesa comunità del motorsport.

Sulle pagine ufficiali del team Minardi i familiari hanno rilasciato il seguente messaggio: “In questi giorni avremmo voluto proseguire il nostro viaggio fotografico all’interno dell’Historic Minardi Day … l’ evento a cui hai dedicato cuore e passione insieme ai tuoi fratelli, ma abbiamo voluto fermarci per dirti GRAZIE: Grazie per la tua eleganza, Grazie per la gentilezza, Grazie per la tua straordinaria disponibilità, Grazie per la immensa passione senza pari.

Grazie Nando, questo brindisi è tutto per te”.

I funerali di “Nando” Minardi si terranno presso la Chiesa di San Girolamo all’Osservanza a Faenza venerdì 24 settembre alle 11.