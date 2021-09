Bagnacavallo Lions Club: si è aperto il nuovo anno sociale

Si è svolta venerdì 17 settembre presso il ristorante L’O a Belricetto di Lugo la serata di apertura dell’anno sociale 2021-2022 del Lions Club Bagnacavallo, alla quale ha portato il proprio saluto una rappresentanza dell’Amministrazione comunale, con cui da tempo il club ha instaurato una proficua collaborazione.

Alla presenza di numerosi soci e degli invitati la presidente Michela Michelini nel suo intervento di apertura ha elencato i principali service svolti durante l’anno sociale appena trascorso a favore della comunità locale, che sono stati numerosi nonostante le restrizioni Covid, che hanno impedito buona parte delle iniziative di raccolta fondi. La presidente del Lions Club Bagnacavallo si è soffermata in particolare sui service finalizzati al sostegno di donne che subiscono violenza e a favore delle scuole locali per il supporto a ragazzi in condizione di disagio.

Era presente alla serata Moreno Folli, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bagnacavallo. Nel suo intervento il professore ha sottolineato l’attenzione dimostrata dal Lions Club nei confronti degli alunni dell’Istituto Comprensivo che si è tradotta durante l’anno scolastico 2020-2021 nel finanziamento di diversi progetti finalizzati al potenziamento degli apprendimenti degli alunni che richiedono maggiore impegno e risorse da parte della scuola per un pieno successo formativo. Folli ha poi concluso il suo intervento auspicando che la collaborazione fra il Lions Club di Bagnacavallo e l’Istituto Comprensivo possa proseguire anche per l’anno scolastico 2021-2022.

La presidente Michelini a conclusione della serata ha manifestato la volontà di dare continuità al lavoro svolto dal club negli ultimi anni, in particolare ai service finalizzati al sostegno dei giovani, delle famiglie e in generale delle nuove povertà.

«Il sostegno al mondo della scuola – ha dichiarato – attraverso il cofinanziamento di specifici progetti volti ad aiutare ragazzi in difficoltà rientra sicuramente fra le nostre priorità, perciò di tale necessità si terrà conto nella programmazione dell’anno sociale appena iniziato.»