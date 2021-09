Ravenna. ‘A spalle nude’, al Fem Garden presentazione del libro fotografico di Alessandra Dragoni

Dopo l’appuntamento fuori programma di giovedì 16 settembre con Annalisa Marinelli, prende avvio il calendario di pomeriggi con le autrici “A spalle nude”, ospitato al Fem Garden di via Rocca ai Fossi a Ravenna e organizzato dalla Casa delle Donne, tutti i giovedì di settembre. Gli incontri proseguiranno anche ad ottobre all’aperto, confidando nel bel tempo. Ad aprire la rassegna, giovedì 23 settembre alle 17.30, la presentazione dell’ultimo libro fotografico della ravennate Alessandra Dragoni, “All the flowers that you plant”, pubblicato da Skinnerboox edizioni. Deborah Bandini dialogherà con l’autrice.

IL LIBRO

La periferia di una piccola città italiana, un’area costruita attorno agli anni cinquanta, quando dalle campagne ci si spostava in città per lavorare; la trasformazione del paesaggio in una combinazione di cultura urbana e rurale. In quest’opera la fotografia è strumento di indagine del passato, accoglie visioni familiari osservandole da una diversa prospettiva. “Piantiamo le nostre rose e le lasciamo crescere, aspettiamo, non possiamo fare altro. Le rose hanno bisogno di tempo, noi abbiamo bisogno di tempo. E’ l’azione del tempo sull’individuo e sullo spazio circostante che cerco di individuare, ma anche la nostra difficoltà ad accettare che il tempo non può essere forzato” scrive Alessandra Dragoni.

L’AUTRICE

Alessandra Dragoni, fotografa e curatrice, vive e lavora a Ravenna, dove è nata nel 1963. Inizia a frequentare la facoltà di Lingue straniere a Venezia ma presto si trasferisce ad Amsterdam, a metà degli anni 80, dove lavora presso l’agenzia di stampa ABC press e studia fotografia al De Moor, centro di studi specializzato in cinema e fotografia. In seguito vive a Parigi dove per 2 anni è stagista/archivista a Libération e a Magnum, per poi spostarsi a Milano, dove si stabilisce e collabora in maniera continuativa con Mondadori e Rizzoli, in veste di fotografa e photoeditor (Marie Claire, D., Colors, Amica etc). Rientra a Ravenna nel 2004 e approfondisce il linguaggio fotografico studiando con Guido Guidi all’Accademia di Belle Arti. Nel 2000 vince il premio Monographies Filigranes con il progetto “Love Crimes”. Ha esposto il suo lavoro in Italia e all’estero.

Ha pubblicato diversi libri, l’ultimo “Troppo sole per Antonioni”, nel 2018. A Ravenna fonda nel 2009 MyCamera, spazio espositivo dedicato alla fotografia contemporanea. Ha collaborato con diverse aziende del territorio alla creazione di immagini pubblicitarie. Da diversi anni conduce laboratori di fotografia sul territorio rivolti ai giovanissimi.

Ha collaborato con l’Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna a progetti di valorizzazione dell’archivio fotografico della Fototeca Classense ed è stata curatrice della mostra “Arrigo Dolcini, professione fotografo” realizzata per il Mar, Museo d’Arte della città di Ravenna, aprile 2019.

La sua ricerca prende origine da una riflessione sulla fotografia come stimolo della memoria e indaga la relazione tra fotografia ed esperienza personale. Attualmente è impegnata nella progettazione di libri fotografici.

In caso di maltempo, l’incontro resta confermato e si trasferisce nei locali della Casa delle Donne di Ravenna, in via Maggiore 120 (per restare informati su eventuali spostamenti: facebook.com/casadelledonneravenna).

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, non è necessaria la prenotazione e, nel pieno rispetto della normativa anticovid, è richiesta la presentazione del green pass.

Contatti: www.casadelledonneravenna.wordpress.com; via Maggiore 120, tel. 0544 461934