Seminari online sulla gestione degli enti del Terzo Settore

La gestione degli aspetti fiscali ed amministrativi rappresenta un aspetto fondamentale per la quotidianità di ogni Ente del Terzo Settore. Organizzare le attività di interesse generale e quelle diverse, capire quali sono le responsabilità dell’amministratore. Con la Riforma del Terzo Settore, ogni Ente di Terzo Settore è chiamato ad adottare procedure appropriate, ponendo particolare attenzione alla documentazione e rendicontazione di tutti gli aspetti economici della propria vita associativa. Compilare schemi di bilancio adeguati è indispensabile per una corretta gestione.

L’associazione Comunità Romagna Odv – Centro Di Servizio Per Il Volontariato Di Ravenna propone nel mese di novembre un ciclo di seminari online, pensato per fornire utili strumenti per la gestione amministrativo-contabile e fiscale deli Enti del Terzo Settore.

Tre gli appuntamenti previsti:

• Lunedì 8/11 ore 18 – 19,30: Attività di interesse generale e attività diverse. Responsabilità dell’amministratore.

• Lunedì 15/11 ore 18 – 19,30: Schema di bilancio e principio contabile per gli ETS

• Lunedì 22/11 ore 18 – 19,30: La rendicontazione sociale: una opportunità per gli ETS!

Tutti i seminari e gli incontri formativi sono pensati per dare valore e competenza all’azione volontaria. Affinché le Associazioni esplichino al meglio la loro innata capacità trasformativa della comunità, hanno bisogno di sempre più strumenti utili per muoversi nel mondo del Terzo Settore.

Per partecipare è obbligatorio iscriversi tramite il sito dell’associazione, nella sezione Formazione.

La partecipazione è gratuita e riservata ad un massimo di 70 iscritti.

Il seminario è aperto a tutte le persone pre-iscritte e dedicato ai temi che interessano il Terzo settore, con particolare riferimento alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di promozione sociale (APS).

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

Associazione COmunità ROmagna ODV – servizi per la solidarietà

Via A. Sansovino 57—48124 Ravenna (RA)

Tel. 0544-401135—Fax. 0544-406458

info@comunitaromagna.it – www.comunitaromagna.it