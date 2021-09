Faenza ritrova gli sbandieratori dei Rioni nelle gare più amate, ma non in piazza

Non si poteva saltare un secondo anno di competizioni dopo il nulla del 2020 provocato dalla diffusione del Covid-19 e non c’era spazio diverso di questa fine settimana. E’ così che le serate di sabato 25 e domenica 26 settembre vedono lo svolgimento del Torneo degli Alfieri Bandieranti e dei Musici nell’ambito delle manifestazioni del Niballo-Palio di Faenza che quest’anno ha celebrato la cerimonia della Donazione dei Ceri in Cattedrale e un “faticoso” Palio sabato 31 luglio in uno stadio “Bruno Neri” in gran parte spogliato del vero tifo rionale.

Sbandieratori e musici del Borgo Durbecco e dei Rioni Giallo, Nero, Rosso e Verde daranno dunque vita all’ormai consueto spettacolo che rende unica Faenza nel panorama nazionale ed europeo per la qualità delle esibizioni e degli interpreti, ma non si parli di “Notti delle Bandiere”, perché quelle hanno come teatro la splendida Piazza del Popolo; invece stavolta la cornice è il Palazzo dello Sport “Vincenzo Cattani” (per quasi tutti PalaCattani) in Piazzale Mario Tambini 5 di fronte al centro sportivo “Graziola” alla periferia est della città, sicuramente anche al riparo da eventuali capricci del tempo. E non sarà la stessa cosa, ma “o così, o niente”, perché nel grande impianto sportivo, che normalmente è casa dei Rekiko Raggisolaris di pallacanestro maschile, è attuabile e garantito il distanziamento fisico dei mille e non più spettatori ammessi gratuitamente sulle tribune; sarebbe stato impossibile fare la stessa cosa in Piazza del Popolo. Sarà praticamente un pubblico di rionali, i quali dovranno inventarsi qualcosa per manifestazioni di “tifo collettivo” a sostegno dei propri beniamini: chiunque accederà al PalaCattani dovrà indossare una mascherina a coprire mento, bocca e naso e all’ingresso dovrà mostrare agli addetti alla sicurezza la propria Certificazione Verde Covid-19 (in italiano “green pass”…): diversamente non si sarebbe potuto.

“Era impensabile farlo in piazza – conferma Valerio Testa, presidente del Consiglio dei Dieci che si occupa dello svolgimento delle gare degli sbandieratori faentini -, perché impossibile è controllare l’andirivieni delle persone sotto ai portici e nelle zone vicine. Gareggiare al PalaCattani avvantaggia sicuramente gli sbandieratori per l’ovvia assenza di vento e la migliore illuminazione; sono penalizzati i musici, dato che l’ambiente chiuso trasforma i suoni delle trombe chiarine e dei tamburi in un frastuono che è poco gradevole anche per il pubblico. Gli sbandieratori daranno sicuramente vita a una bella competizione, anche perché sono tutt’altro che ‘arrugginiti’, dato che singolarmente si sono allenati con continuità”.

Va messo in conto che le Grandi Squadre e le Piccole Squadre hanno potuto provare meno rispetto agli anni che si sono succeduti fino al 2019 e anche i gruppi dei Musici si ritrovano il medesimo problema.

“Tutti hanno messo a frutto il poco tempo avuto a disposizione – afferma Testa -. Dispiace che per il secondo anno consecutivo non avremo le competizioni della domenica pomeriggio per i ‘Giovanissimi Alfieri Bandieranti’, ossia i bambini: non si è fatto in tempo a prepararli per le gare, però domenica sera, dopo le gare del Singolo e delle Coppie Under 21 e prima di quelle senior, ci sarà un’esibizione dei ‘collettivi’ Under 15, perché anche loro si sono allenati”.

La Grande Squadra si compone dagli 8 ai 16 sbandieratori, mentre la Piccola va da 4 a 6 elementi: i gruppi di Musici che le accompagnano quest’anno possono essere formati, al massimo, da 13 tamburi e da 13 trombe chiarine.

A differenza dell’ultima volta in cui il PalaCattani accolse, a causa della pioggia, il Torneo degli Sbandieratori, non ci sarà in terra la moquette ma la pavimentazione sarà la consueta in parquet.

“Le bandiere utilizzate per le gare sono cambiate – precisa il presidente del Consiglio dei Dieci -: oggi, anche se cadono dall’alto, non provocano il minimo danno al legno della pavimentazione”.

Il programma della serata di sabato 25 prevede la presentazione degli schieramenti rionali alle 20 e l’inizio delle gare alle 20.30. Apriranno le contese la gara del Singolo: nell’ordine si esibiranno Nero, Borgo, Giallo, Rosso e Verde. Seguirà la gara tra le Piccole Squadre a cui parteciperanno Giallo, Nero e Borgo; competizione conclusiva sarà quella per le Grandi Squadre con Verde, Nero, Borgo e Rosso. I Musici di ogni Rione accompagneranno le rispettive Piccole e Grandi Squadre. Nel corso della serata verranno sorteggiati gli ordini di esibizione per il Singolo e la Coppia Under 21 per la domenica; infine verranno premiati, come stabilito dalla giuria della Federazione dello Sport della Bandiera, i vincitori di Singolo, Piccola Squadra, Grande Squadra e Musici.

La serata di domenica 26 prenderà il via alle 19.45 con la presentazione dei gruppi rionali, con le gare che inizieranno alle 20.15 con le esibizioni dei Singoli di tutti e cinque i Rioni; seguiranno le prove delle Coppie Under 21, con esclusione del Rosso che non partecipa. Dopo l’esibizione dei “Collettivi” Under 15 comincerà la gara della Coppia, la più prestigiosa, detta “della botte” perché al Rione vincitore viene consegnata una botticella di legno contenente una cinquantina di litri di albana dolce prodotta con uva delle colline faentine. Le esibizioni di tutti i Singoli e di tutte le Coppie sono accompagnate da un tamburino e sono oggetto di giudizio per le successive premiazioni.

Domenica mancherà la tradizionale cerimonia di giuramento dei cavalieri del Palio, che si è appunto già disputato col successo del Rione Nero (messer Matteo Tabanelli in sella a Kelly in Black); ci sarà però la consegna delle medaglie ai vincitori della Bigorda d’Oro 2019 (messer Manuel Timoncini per il Rione Giallo), del Palio del Niballo 2019 (ancora Tabanelli) e del Trofeo “Baravelli” per il miglior tempo di tornata in pista al Palio del 31 luglio (ancora Tabanelli). Per quanto riguarda le gare, oltre ai vincitori delle specialità della serata, sarà premiato il Rione vincitore della classifica combinata e assegnato il Trofeo “Bugli”; da ricordare che la Coppia Under 21 vincitrice sarà premiata con il Trofeo Marco Testa, a ricordo del giovanissimo tamburino e sbandieratore del Rione Giallo deceduto in un incidente stradale in Via Oberdan.