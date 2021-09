Truffe ai danni degli utenti dello Sportello del Sorriso dell’Associazione Terzo Mondo di Ravenna. Il presidente Tchameni Tchienga: “non chiediamo soldi a nessuno”

Il Presidente dell’associazione Il Terzo Mondo ODV, Charles Tchameni Tchienga, interviene per denunciare dei tentativi di truffa, segnalati all’associazione da alcuni utenti che frequentano lo “sportello del sorriso” di via Grado 30.

“Sgradevoli episodi, che da quanto è stato riportato, mirano a chiedere dei soldi o per lo meno dei contributi economici per presunti progetti. Sono informazioni puramente false che non corrispondono alla nostra realtà e al nostro modo di condividere la progettazione e realizzazione dei nostri progetti. Respingiamo con determinazione e fermezza questi episodi, poiché ne siamo completamente estranei”, precisa Tchameni.

“Tengo a sottolineare che l’Associazione di Volontariato il Terzo Mondo ODV, non chiama e non ha mai chiamato le persone per chiedere un qualsiasi contributo economico. Qualora un cittadino dovesse ricevere una chiamata del genere, sappia che non siamo noi. Perciò non siamo responsabili sia direttamente che indirettamente di una truffa del genere. Ogni iniziativa progettata e realizzata da noi, viene precedentemente condivisa assieme a tutti i collaboratori o soggetti interessati a collaborare. Inoltre, pregherei i cittadini vittime di questa truffa di avvicinarsi a noi presso la nostra sede in via Grado 30, per confrontarsi ed accertarsi della veridicità di una richiesta di contributo, da parte di ignoti”.

“Colgo l’occasione – commenta – per attirare l’attenzione dei nostri donatori, che portano indumenti e materiali vari per l’infanzia, a non lasciare incustodite le loro donazioni presso la nostra sede. Occorre presentarsi nei giorni ed orari di apertura per consegnarceli oppure contattare il nostro numero telefonico unico 388 8804173 al fin di concordare un momento per il ritiro. Lasciare abbandonati gli indumenti davanti alla nostra sede non è assolutamente farci una donazione. Tutto ciò comporta che i passanti, frugando tra le donazioni, sporchino e buttino gli indumenti a terra e nei dintorni. E tutto ciò non è assolutamente cosa gradita”.

I giorni ed orari di apertura sono i seguenti: Mercoledì – Venerdì dalle 15:30 alle 18:30, oppure contattare il numero di cellulare unico: 388 8804173.

“Non saprei concludere queste mie dichiarazioni senza ringraziare orgogliosamente tutti i nostri donatori che in questi ultimi anni sono decisamente triplicati e tutt’oggi vanno sempre crescendo – chiude il presidente -. Non solo, non saremmo mai complici di una truffa, ma neanche permetteremo a qualcuno di distruggere e/o di macchiare il rapporto di rispetto, amicizia e di cordialità basato sulla fiducia concepita e maturata sul campo esistente fra l’associazione di volontariato ‘Il Terzo Mondo ODV’, tutti i nostri donatori, sostenitori e collaboratori, nonché la cittadinanza ravennate e non solo”.