Faenza. Negli spazi di Faventia Sales tanti incontri sull’attualità alla terza edizione del Post Talk

Si è conclusa con grande successo la terza edizione de Il Post Talk. Tantissime le persone che ieri, sabato 25 settembre, hanno partecipato all’evento organizzato dal giornale online Il Post. Un susseguirsi di diversi incontri sull’attualità che si sono alternati negli spazi di Faventia Sales, dal cortile all’area del parcheggio del Complesso ex Salesiani di Faenza.

Gli eventi, che si sono svolti nel rispetto delle norme di sicurezza Anti–Covid, hanno registrato il tutto esaurito.

La giornata è iniziata nel segno delle notizie del giorno con la rassegna stampa del direttore de il Post Luca Sofri e del vicedirettore Francesco Costa, che davanti al tanto pubblico già presente, hanno sfogliato i quotidiani e raccontato l’informazione italiana. Per l’occasione erano presenti anche il sindaco di Faenza Massimo Isola e il Presidente di Faventia Sales Luca Cavallari.

“Anche quest’anno abbiamo voluto dare l’opportunità ai cittadini di partecipare a un’iniziativa di qualità come questa – ha dichiarato Luca Cavallari -. Vedere il pubblico così numeroso rispondere con entusiasmo e interesse ci ha dato molta soddisfazione. Sono convinto che l’evento diventerà sempre più importante e per la prossima edizione abbiamo già in mente alcune novità”.

“Siamo felici di essere tornati a Faenza – ha aggiunto Luca Sofri -. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato e reso possibile questa iniziativa. Grazie alla città di Faenza, a Faventia Sales, agli sponsor e ha tutti quelli che hanno operato con noi affinché fosse nuovamente possibile incontrare i nostri lettori”.

Subito dopo la rassegna stampa, è stata la volta dell’incontro dedicato all’ambito biomedicale dal titolo “Ci vuole la scienza. L’innovazione nel campo biomedico sta beneficiando di questi tempi?” con Marco Simoni, Anna Tampieri, Filippo Piccinini e Matteo Caccia. Poi l’argomento Terra e motori. Una conversazione sul rapporto tra autodromo e territorio con Elena Penazzi, Andrea Fabbri, Marcella Pradella, Pietro Benvenuti e Isaia Invernizzi. A fine mattinata Ludovica Lugli e Giulia Balducci hanno parlato dell’ultimo evento del mattino di “Cose, spiegate bene – La rivista del Post raccontata da chi la fa”.

Tanto il pubblico presente anche nel pomeriggio, che ha visto protagonisti Emanuela Fanelli insieme a Pippo Civati che hanno parlato del suo ultimo libro nell’appuntamento “Potevamo intitolarlo ‘Donna oggi’, questo incontro”, titolo che riprende quello del volume scritto dall’attrice: Potevo intitolarlo «Voce di donna» ma non sto ancora a questi livelli. Se il vice direttore de il Post Francesco Costa ha parlato di Usa in “L’America d’ora in poi. Doveva essere un anno di ‘normalizzazione’, Piero Negri Scaglione, Paolo Virzì e Claudio Caprara hanno conversato all’ex Salesiani nell’incontro dal titolo “Che hai fatto in tutti questi anni. Storia e storie di ‘C’era una volta in America’”. E ancora “Un anno e mezzo a cercare di capire. Come è stato scrivere di una condizione che è sembrata cambiare ogni settimana” in compagnia di Paolo Giordano e Luca Sofri, mentre Valerio Lundini, Paola Tampieri e Filippo Solibello sono stati i protagonisti dell’incontro su “Una situazione insostenibile. Le parole da usare per migliorare il mondo, o provarci”.

In chiusura un incontro dedicato al cibo dal titolo “Mangia come parli. Come si raccontano le cose di ‘food’ e alimentazione” con Elisabetta Bernardi, Maurizio Martina in collegamento ed Emanuele Menietti e “Potremmo parlare per ore”: chiacchiere e canzoni con Malika Ayane e Luca Sofri.

L’iniziativa è stata organizzata da Il Post con il patrocinio e il contributo del Comune di Faenza e dell’Unione della Romagna Faentina e coordinamento e supporto organizzativo di Federica Ferlini. Si ringraziano per la collaborazione Faventia Sales e le aziende che hanno voluto sostenere l’iniziativa: Main Sponsor – Gruppo Tampieri, Terre & Motori Sponsor – La BCC ravennate forlivese e imolese, Confcooperative Romagna, Caviro, In Piazza, Gruppo Hera, Sfera Farmacie, Molino Naldoni e Mokador, Sostenitori – GH Enterprise, Studio di progettazione Bartoletti Cicognani, Amarissimo, Vivai e piante Il Giardino.