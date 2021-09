Pinarella. Festival internazionale dell’aquilone, la prima domenica è “Un volo di libertà”

“Un volo di libertà”. E’ questo il titolo della prima domenica della 41° edizione del Festival internazionale dell’aquilone, in svolgimento sulla spiaggia di Pinarella fino al 3 ottobre.

Il filo conduttore di questa edizione dedicata a Dante esule è quello della libertà negata per la popolazione Afghana, paese ospite del Festival e per le decine di uomini e donne ingiustamente incarcerati nel mondo per le proprie idee politiche. Ricordano esattamente questo i 50 disegni firmati da Gianluca Costantini, illustratore che ha fatto della propria arte impegno civile, a cura di Amnesty International Italia e 6000sardine. Sono i ritratti dell’illustratore Gianluca Costantini visibili fino al 3 ottobre sulla spiaggia di Pinarella. Fra questi c’è anche il volto di Zacky. Anche lui, come gli altri 49 volti di prigionieri ingiustamente detenuti, volano nel cielo di Cervia.

GIANLUCA COSTANTINI

Nato a Ravenna nel 1971 e diplomato all’accademia delle Belle Arti di Bologna nel 1995, dopo la pubblicazione di storie a fumetti per lo più incentrate sulla decorazione, dal 2004 coniuga la sua arte all’attivismo per i dritti umani, tanto da inimicarsi diversi governi dittatoriali proprio a causa delle sue tavole illustrate. Sintesi di un intenso lavoro giornalistico, i suoi disegni rinunciano ai dettagli a favore di un tratto deciso ed essenziale che identifica fortemente l’autore, garantendo l’efficacia, ovvero la rapidità di lettura, di un’opera che intende trasmettere con chiarezza un forte messaggio di denuncia. Le sue vignette e le sue storie sono apparse sui più importanti giornali nazionali e internazionali, dal Corriere della sera a Internazionale, da Le Monde Diplomatique a Pagina99, da LeMan a World War Illustrated. Le sue illustrazioni sono state impiegate durante il HRW Film Festival di Londra e Toronto, il FIFDH Festival dei diritti umani di Ginevra, il Festival dei Diritti Umani di Milano e il Festival di Internazionale a Ferrara.