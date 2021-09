Bagnacavallo. Festa di San Michele: incontro in Municipio e messa solenne

Si celebra oggi il patrono di Bagnacavallo, San Michele: per l’occasione in mattinata in Municipio la sindaca e la giunta comunale hanno ospitato i rappresentanti delle forze dell’ordine e di pubblica sicurezza della provincia, assieme ai quali hanno poi partecipato presso la Collegiata di San Michele alla messa solenne officiata dal parroco don Ugo Facchini.

Erano presenti la viceprefetto vicario Francesca Montesi, la capitano Sara Diamante, comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Lugo; Paola Neri, comandante della Polizia Locale della Bassa Romagna; il capitano Massimo Costanzo, comandante della Compagnia Carabinieri di Lugo e il maresciallo Giuseppe Lettini, comandante della Stazione dei Carabinieri di Bagnacavallo; il vicecommissario Paolo Brusa della Polizia di Stato di Lugo.

Proseguono intanto fino alla sera gli eventi dell’ultima giornata della Festa di San Michele.