Il 30 settembre ha inaugurato Meno4aranta in via Vulcano 86 a Ravenna. Il punto vendita si aggiunge al negozio presente da 13 anni presso Marinara (Marina di Ravenna) ed è specializzato nella vendita delle attrezzature specialistiche per il running e per il tempo libero.

Mizuno, Saucony, North Sails, New Balance, Garmin sono solo alcuni dei prestigiosi marchi in vendita da Meno4aranta.

Nella giornata di oggi, hanno presenziato all’inaugurazione l’Assessore al Turismo Giacomo Costantini e l’Assessore allo Sport Roberto Fagnani.