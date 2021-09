Faenza. Ottobre mese della Vista: controlli offerti gratuitamente dai Centri Ottici

Ottobre è il mese dedicato alla vista e Federottica, in collaborazione con l’Albo degli Ottici Optometristi, da decenni promuove la campagna nazionale “Ottobre mese della Vista”. Grazie a tale iniziativa, per tutto il mese di Ottobre, i Centri Ottici offrono gratuitamente (su appuntamento) controlli dell’efficienza visiva.

Il messaggio di quest’anno “GUARDA DOVE VAI! SEI SICURO DI VEDERCI BENE?”, con l’immagine di una persona che sbatte contro una vetrata, è un monito per sottolineare l’importanza della salvaguardia del benessere visivo che viene messo a dura prova dall’utilizzo sempre crescente di dispositivi digitali e attività al chiuso.

È importante stimolare l’attenzione delle persone sensibilizzandole a tutelare il proprio benessere visivo come priorità per una qualità di vita ottimale.

Secondo i dati raccolti dalla onlus Commissione Difesa Vista, il 66% degli italiani che ha difetti visivi non ne è consapevole e quasi il 20% degli adulti indossa una correzione visiva non più adeguata alle proprie effettive necessità.

La campagna 2021 lancia quindi lo slogan “GUARDA DOVE VAI! SEI SICURO DI VEDERCI BENE?” per invitare il pubblico a rivolgersi a un Centro Ottico per un controllo gratuito, affidandosi a un professionista della visione (l’ottico optometrista) che, con la propria competenza tecnica, potrà effettuare l’analisi dell’efficienza visiva, verificare che il mezzo correttivo in uso sia ancora idoneo e a norma CE nonché consigliare la soluzione più adeguata con lenti o occhiali su misura, per valorizzare la performance visiva di ciascuno.

Le persone che desiderano sottoporsi al controllo gratuito dell’efficienza visiva, possono fissare un appuntamento presso uno dei Centri Ottici che espongono la locandina di “Ottobre mese della vista 2021”.

I Centri Ottici, aderenti Confcommercio Ascom Faenza e Federottica, presso cui è possibile fissare l’appuntamento per il controllo gratuito dell’efficienza visiva sono:

ALESSANDRO BORCHI OCCHIALI

CORSO MAZZINI 41

0546 21171

MONDO-OTTICA

CORSO GARIBALDI 19/D

0546 22172

OTTICA ATELIER

CORSO MAZZINI 8

0546 614108

OTTICA DEL MERCATO

PIAZZA MARTIRI LIBERTA’ 38

0546 664104

OTTICA DIECI DECIMI – FIRST

CORSO MAZZINI 25/A

0546 28336

OTTICA DIECI DECIMI – IMOLA

VIA EMILIA 198

0542 783476

OTTICA DIECI DECIMI – IMOLA PEDAGNA

VIA PUCCINI 50/B

0542 681319

OTTICA DIECI DECIMI – LE CICOGNE

VIA GALILEI 4/20

0546 623444

OTTICA DIECI DECIMI – LEONARDO

VIA AMENDOLA 129

0542 011885

OTTICA DIECI DECIMI – MAIOLICHE

VIA BISAURA 1/3

0546 46655

OTTICA DIECI DECIMI – VINTAGE FORLì

VIALE ITALIA 145

0543 33294

OTTICA GIULIANINI

CORSO BACCARINI 30/A

0546 29220

OTTICA ZAULI

CORSO MAZZINI 68/D

0546 25075

SCIPI OTTICA E FOTOGRAFIA

CORSO SAFFI 27/B

0546 28570