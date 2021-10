A Milano Marittima la tappa conclusiva di Ristogolf 2021 by Allianz. Al Palace Hotel la cena degli chef stellati

Si conclude questo fine settimana a Milano Marittima il Circuito Ristogolf 2021 by Allianz, l’evento che unisce sport e alta ristorazione. Nel 2021 l’evento, arrivato alla sua nona edizione, abbraccia il mondo della cultura e del patrimonio artistico italiano. Fa dunque tappa a Milano Marittima, nello splendido Green cittadino a 27 buche, per un fine settimana di divertimento, sport e alta cucina. Dopo l’edizione speciale del 2020 di un unico appuntamento con un fortissimo impegno a sostegno della città di Bergamo duramente colpita dall’emergenza Covid-19, il Circuito è tornato alla sua forma abituale, con sei appuntamenti nei migliori Golf Club nazionali.

L’EVENTO FINALE DEL CIRCUITO RISTOGOLF 2021 BY ALLIANZ

Si parte venerdì con una cena tipica romagnola, curata dalla brigata di cucina e da chef Roberto Scarpelli, executive chef del Palace Hotel Milano Marittima. La giornata di sabato è internamente dedicata allo sport e alla bellezza, con la gara a chiusura del Circuito e, a seguire, con il seminario “Tempo della Chiesa, Tempo dei Mercanti; Giotto protagonista delle grandi imprese pittoriche dei papi, dei mercanti e degli abati tra secondo Duecento e Primo Trecento” a cura di Gian Antonio Golin, direttore di A.R.P.A.I., nel giardino del Palace Hotel, cinque stelle del Gruppo Batani Select Hotel.

A chiudere la giornata, la cena di gala a più mani. Una cena di grande prestigio, con Enrico “Chicco” Cerea (ristorante Da Vittorio F.lli Cerea – Brusaporto, tre stelle Michelin), Giancarlo Morelli (ristorante Giancarlo Morelli Milano), Enrico Bartolini (ristorante Enrico Bartolini Mudec Milano, tre stelle Michelin), Roberto Scarpelli (executive chef, Palace Hotel Milano Marittima).

Stelle ed eccellenze a servizio della bellezza: la raccolta fondi della serata sarà infatti devoluta ad A.R.P.A.I., associazione che rappresenta 30 anni di impegno per il restauro del patrimonio artistico italiano pubblico. Restaurare e rinnovare il patrimonio artistico significa difendere la storia e trarre ispirazione per il futuro: la cultura nutre l’Italia e Ristogolf crede nella cultura. Senza la cultura, nel suo più vasto scenario, senza il rispetto ambientale, non è prospettabile un futuro per l’umanità. Ristogolf sostiene quindi A.R.P.A.I. con una donazione da riservare al restauro del ciclo di affreschi di Giotto della Cappella Bardi in Santa Croce a Firenze, uno dei massimi capolavori della maturità dell’artista.

RISTOGOLF

Nato nel 2012 dal desiderio di incrementare e sviluppare il gioco del golf fra ristoratori, albergatori, operatori del settore food & beverage e appassionati gourmand, Ristogolf giunge alla nona edizione.

Ideato dall’Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti, presieduta dagli chef Enrico Cerea e Giancarlo Morelli, e guidata dal direttore Dario Colloi, il Circuito è cresciuto negli anni grazie a Sponsor, Soci, Golf Club, Chef e Media. Grandi nomi della ristorazione e campioni dello sport si sono alternati sui green in queste edizioni rendendo Ristogolf un appuntamento imperdibile.

www.ristogolf.com