Faenza. Yoga e Bitter Salfa partner della Mokador Experience Academy

Ci sono anche Yoga e Bitter Salfa tra i partner protagonisti della Mokador Experience Academy, l’hub dedicato all’arte della caffetteria, della ristorazione veloce gourmet e della mixology che ha aperto i battenti da poche settimane a Faenza.

Promossa da Mokador per formare e qualificare al meglio i professionisti del settore, l’Academy mette a disposizione dei corsisti un team di trainer di alto livello che studiano e monitorano costantemente le tendenze del mercato, per offrire una formazione sempre aggiornata e di valore.

Con la gamma Yoga L’Arte del 100%, lo storico brand dei succhi di frutta (di proprietà di Conserve Italia) partecipa alle attività di formazione dell’Academy con gli innovativi succhi con il 100% di frutta senza zuccheri aggiunti, senza coloranti e conservanti, vegan OK e gluten free. Si tratta di un prodotto premium, presentato nell’iconica bottiglia in vetro da 200 ml e già diventato punto di riferimento per i barmen amanti della sperimentazione nella mixology. Una linea che si è recentemente arricchita con due eccellenze del gusto come la Pesca Nettarina di Romagna Igp e la Pera dell’Emilia-Romagna Igp.

In un contesto come quello della Mokador Experience Academy, non potevano inoltre mancare le sodate italiane Bitter Salfa, la prima e unica linea di sodate nata a Bologna e lanciata nei bar da Conserve Italia che ha riportato in auge questo marchio divenuto celebre negli anni ’60 con i Caroselli televisivi di “Vitaccia Cavallina”. Sono 7 le referenze Bitter Salfa (Tonica, Soda, Limonata, Tonica al Mirto, Tonica Mediterranea, Ginger Ale, Ginger Beer), tutte dallo stile vintage e con le etichette che raccontano i luoghi simbolo di Bologna, perfette per creare un’esclusiva occasione di condivisione, all’insegna della freschezza e della vitalità, con una proposta che unisce tradizione, nuovi trend e creatività al servizio degli esperti della mixology.

“Crediamo molto in partnership come quella con la Mokador Experience Academy per formare nuovi professionisti che contribuiscano ad elevare il livello di qualità e di servizio per il consumo fuori-casa – dichiara Gabriele Angeli, direttore marketing horeca di Conserve Italia -. Abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa con due eccellenze italiane dei prodotti per i bar come i succhi Yoga e le sodate Bitter Salfa, marchi che hanno fatto la storia del settore”.

“L’estate da poco conclusa – aggiunge Angeli – ha confermato l’importanza del consumo fuori-casa per gli italiani che, appena le norme anti-contagio lo hanno consentito, sono tornati a frequentare bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi pubblici. C’è bisogno di continuare a innovare e migliorare ulteriormente il servizio fornito ai clienti, con proposte che valorizzino le eccellenze della produzione italiana e intercettino le esigenze di un mercato che sta vivendo un profondo cambiamento. Per farlo servono veri e propri professionisti, soprattutto nel mondo dei bar, persone che abbiano ricevuto un’adeguata formazione e siano in grado di trasmettere tutti i valori della filiera dell’Horeca”.