Lugo. Nuova area dedicata allo sgambamento dei cani

Sabato 9 ottobre alle 11 presso lo spazio verde in angolo tra Viale Dante e via Acquacalda ci sarà l’inaugurazione del “Parco Melampo”, una nuova e ampia area per lo sgambamento dei cani voluta dall’Amministrazione per mettere a disposizione dei cittadini che vivono il centro – perche lo abitano o perché lo frequentano – un luogo dove questi nostri amici a quattro zampe possano correre liberamente, senza guinzaglio e in assoluta sicurezza, se responsabilmente sorvegliati e accuditi da chi li accompagna.

Quest’area si somma alle tre già presenti a Lugo-città: l’area in via della Dogana, quella in via Scarpa e quella di via Nervesa della Battaglia e dà l’avvio ad un progetto di ripristino e di ampliamento del preesistente che nei prossimi anni interesserà l’intero Comune, a partire dalle zone più centrali per arrivare alle periferie e alle frazioni

All’inaugurazione saranno presenti il Sindaco e gli Assessori, durante la cerimonia verrà regalato ai presenti un gioco dell’oca dal titolo “Un gioco da grandi” che affronta i temi dell’igiene urbana e della responsabilità nei confronti degli animali, prodotto dal CEAS della Bassa Romagna.