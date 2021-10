DOMINANZE PATRIARCALI / Dalla parte di Ilenia. Il femminicidio inizia sempre con la mortificazione della donna

6 ottobre 2021, Corte d’assise di Ravenna per il processo per femminicidio di Ilenia Fabbri.

“Alle 21, mio marito rientra a casa e inizia a litigare per gli indumenti, che come al solito tiene ammassati in soggiorno. Ad una certo punto, mi ha apostrofato dicendo che quella è casa sua, che lui fa quello che gli pare e che se continuo a rompere le scatole mi stacca la testa dal collo”.

Questo ha detto Ilenia nella denuncia querela contro suo marito per maltrattamenti, lesioni, minaccia.

Mi stacca la testa dal collo.

Era il 17 ottobre del 2017.

Tre anni, tre mesi e 17 giorni prima del femminicidio di Ilenia Fabbri, il 6 febbraio 2021, quando Claudio Nanni, il marito, ha messo in pratica la minaccia, servendosi di un killer.

Da allora la piangiamo, anche se non la conoscevamo personalmente. La piangiamo assieme alle altre 87 donne, che dall’inizio di quest’anno ad oggi, sono state uccise dal partner o ex, da un padre o un vicino di casa. E siamo solo ad inizio ottobre. Con loro piangiamo le 1063 donne ammazzate dal 2012, da altrettanti uomini. Le statistiche ci dicono che mentre il numero degli omicidi comuni è in calo, i femminicidi sono stabili, se non addirittura in aumento. 85 nel 2019. 96 nel 2020.

Siamo stanche di piangere e basta.

Abbiamo leggi, convenzioni e codici rossi. Spesso però gli interventi avvengono dopo il manifestarsi della violenza. Prima bisogna essere state picchiate, maltrattate, mostrare ecchimosi o ferite sanguinanti, certificate da un pronto soccorso, avere testimonianze. Dopo si piange una ‘morte annunciata’.

Dopo quel “mi stacca le testa dal collo”, ovviamente, da donna sveglia qual era, Ilenia chiama il 112. Le dicono di star calma, che non ritengono di dover mandare subito una pattuglia, le suggeriscono di andar a dormire altrove e di presentarsi il giorno dopo per eventuale denuncia. Ilenia va al Pronto soccorso: ‘Trauma cranico lieve. Ecchimosi al collo e polso sinistro, stato ansioso reattivo’. La prognosi è di 8 giorni. Chiama SOS Donna di Faenza e dopo tre giorni denuncia suo marito. Nanni minimizza con una battuta: “Sono cose che si dicono quando uno è arrabbiato”.

Da cosa proviene tale sicumera? Dall’appartenenza ad un genere, dall’educazione ricevuta, dall’esempio familiare? Perché se lo può permettere? O forse dalla cultura che lascia aperta la strada alle scuse postume?

Nel frattempo Ilenia cerca di “evitare i momenti in cui “so che mio marito rientra a casa, perché ho paura che se sa che sono andata al Pronto soccorso e che penso di fare denuncia possa farmi altro male”.

Paura. Soggezione.

Dobbiamo farci più domande e pretendere più risposte concrete. La prevenzione si demanda alla donna, che non deve provocare reazioni violente, essere paziente, non litigare, non rispondere. Taci e sorridi.

Mi chiedo quando, in quale momento, un uomo cominci a uccidere quella che definisce ‘la sua donna’. Esattamente da quando, quell’uomo considera quella donna una ‘cosa sua’. Una sua proprietà, sulla quale esercitare il proprio dominio. Dobbiamo risalire alle radici, all’humus che ha fatto maturare il germe della dominanza. Spesso a governare le relazioni fra uomini e donne sono dinamiche tossiche. Rese possibili da una cultura improntata su sessismo e maschilismo. Patriarcato.

Forse dall’impostazione del rapporto di coppia, dal fidanzamento, dai ruoli assegnati ai componenti della famiglia, dalle regole su cui viene impostata la convivenza, quelle che, anche le donne, spesso scambiano per amore. Per non parlare della dominanza dei padri nei confronti delle figlie, non solo nelle culture altre da quelle occidentali. Sempre patriarcali sono, con modalità più o meno esplicitate.

È vero che il femminicidio si conclude con l’atto violento, che elimina quella donna. Nel caso di Ilenia, otto mesi fa. Ma quando è iniziato il percorso di morte ? Non parlo di premeditazione soltanto, di preparazione, di costruzione di alibi. Ogni femminicida ha la propria strategia eliminatoria. Sappiamo che le armi per uccidere sono infinite. Pistole, coltelli, bastoni, spigoli di muro. Mani nude. Killer assoldati allo scopo, come nel caso di Ilenia Fabbri. Il femminicidio inizia sempre con la mortificazione della donna. Con la negazione del diritto alla propria dignità fisica, psicologica ed economica.

Andiamo a vedere i fatti così come li ha raccontati Ilenia nella denuncia del 2017. Perché sono le storie, i fatti a dar contezza delle motivazioni. Ilenia sposa Claudio e nel 2000 nasce una bambina. Lei fa la mamma e la casalinga. “Mi diceva che non c’era bisogno che io andassi a lavorare. Io lo assecondavo sempre, lui ha 9 anni più di me, io mi fidavo della sua gestione economica della famiglia, tanto che non ho mai avuto un conto corrente personale. Per qualsiasi necessità mia o della bambina dovevo chiedere a lui ma inizialmente la cosa non mi pesava perché lui ha sempre comunque provveduto ai nostri bisogni”.

Ma dopo un anno e mezzo Ilenia “trova un lavoro anche per avere una mia soddisfazione personale” in un Centro fitness-benessere. Ma “Claudio non ha mai gradito che lavorassi e tantomeno in un ambiente come quello perché era geloso. Mi faceva mille domande quando tardavo e mi controllava spesso il telefono. Ha sempre provato a convincermi ad andare a lavorare presso la sua attività”.

Ilenia cede e si licenzia. Il primo gennaio 2007 subentra come collaboratrice familiare al 49% nella autofficina del marito. “Non ho mai percepito uno stipendio e mio marito si è sempre arrogato la gestione degli affari e dei soldi perché mi diceva che io non ero in grado e che solo lui capiva cosa si doveva fare…La situazione di sicuro per me non era ottimale ma per il buon andamento della famiglia, per il quieto vivere mi sono sempre adattata alle decisioni di mio marito. Ho sopportato atteggiamenti di superiorità da parte di mio marito, sia sul lavoro che in altre situazioni tanto che mi diceva spesso ‘cosa ne sai tu? Tu non capisci un cazzo’ … ha iniziato a comportarsi come un estraneo nei miei confronti, stava per i fatti suoi, si assentava nei weekend …”.

In tutti i casi di femminicidio la mortificazione è il punto di partenza. “Ho iniziato a fargli notare le cose che mi ferivano o mi davano fastidio dei suoi atteggiamenti. Lui mi rispondeva che ero una ‘rompicoglioni’, una ‘ mantenuta’, che non sapevo cosa fosse il sacrificio perché non avevo mai lavorato, ed ero stata abituata a star seduta su una sedia … stabilmente rifiuta di dormire con me e si è trasferito sul divano”.

Il ricatto della dipendenza economica mina la libertà delle donne in moltissime famiglie. Le rende schiave. Eccolo qua: Nanni che impedisce ad Ilenia di lavorare nell’officina “scacciandomi in malo modo ogni volta che mi presentavo e cambiando le serrature”. Ecco cos’è la dominanza. L’arma del patriarcato per esercitare il potere.

A settembre del ’16 Ilenia riceve dall’avvocato del marito una lettera con la quale la informa che vuole separarsi da lei. “Dopo che ha saputo che frequentavo un’altra persona, davanti a mia figlia mi ha accusato dicendomi “sei una cattiva madre, una poco di buono, non sei in grado di mantenere tua figlia e che lo volevo cacciare di casa chiedendogli un mucchio di soldi … Consapevole della mia dipendenza economica da lui e dall’attività di famiglia, ha iniziato a mettere in atto nei miei confronti tutta una serie di iniziative finalizzate a privarmi di ogni disponibilità economica, per mettermi in difficoltà e per costringermi ad accettare le sue condizioni di separazione”.

E neppure nella gelateria che avevano acquistato anni prima Ilenia può più lavorare. In dicembre il marito la vende. “Ha incassato almeno l’importo di euro 115.000 che ha trattenuto per sé, senza riconoscermi la quota di spettanza e senza comunque mettere l’incasso a disposizione della famiglia. … mi diceva sei un verme, sei una parassita, sei una poco di buono, sei una mantenuta, sei una puttana, sei una ladra, sei una cattiva madre, non fai un cazzo dalla mattina alla sera, ti metterò in ginocchio se non fai quello che dico io, ti spacco la testa, non capisci niente, sei una testa di cazzo …”.

Ilenia cerca un lavoro, ma come si sa soprattutto per le donne è molto più difficile trovarlo. Ilenia ha già 44 anni. Il 21 settembre il Giudice emette la sentenza di separazione: autorizza Nanni a rimanere nella casa coniugale fino al momento in cui la stessa sarà venduta e diviso al 50% il ricavato della stessa, lo obbliga a versare 800 euro al mese oltre alle utenze e alla carta Conad, dispone l’affidamento condiviso della figlia Arianna, che ha 17 anni.

Non ci vuol tanto a immaginare quanto la convivenza protratta forzatamente faccia peggiorare le cose. Nanni chiude il conto corrente cointestato per cui anche la Carta Conad, che lui le aveva dato, non è più attiva. Non versa neppure gli alimenti. Resta appollaiato nel divano di casa continuando a spadroneggiare.

E arriviamo al 17 ottobre 2017, il giorno dell’aggressione. La prima. “Alle 21, Nanni rientra a casa e inizia a litigare per gli indumenti che come al solito tiene ammassati in soggiorno. Ad una certo punto mi ha apostrofato dicendo che quella è casa sua, che lui fa quello che

gli pare e che se continuo a rompere le scatole mi stacca la testa dal collo”. Ilenia denuncia il marito portando al commissariato di polizia anche un localizzatore GPS per intercettazioni ambientali che ha trovato installato nella propria auto.

Lemme, lemme, il 14 febbraio del 2019, viene emessa la sentenza per la violenza subita da Ilenia il 17 ottobre di due anni prima: condanna Nanni ad una pena pecuniaria con sospensione condizionale della pena. La minimizzazione della violenza fisica colpisce una seconda volta chi l’ha subita, e non l’aggressore. La proposta del Giudice, che ha rimarcato che la convivenza in queste condizioni è assolutamente

negativa e persino pericolosa, perché le parti si mettano d’accordo sulla casa, fallisce.

Intanto Nanni resta lì sul divano a farsi servire. “Dovevo comunque continuare a gestire nostra figlia Arianna (che devo portare ai vari impegni scolastici, sportivi, ricreativi ecc..) e per la quale mi occupo io di tutto; inoltre devo comunque mandare avanti la casa nella quale anche lui continua a vivere, pretendendo di trovare da mangiare, di lavare gli indumenti, di pulire gli ambienti, ecc… In questo contesto ha preso ad umiliarmi sempre più anche davanti a nostra figlia, trattandomi alla stregua di una sguattera (lascia sistematicamente la casa in gran disordine, con piatti e stoviglie anche sul divano dove mangia e se trova i miei abiti in giro li butta a terra…) entra ed esce senza avvisare degli spostamenti e senza partecipare in alcun modo alla gestione della figlia, ignorandomi come se fossi trasparente”.

È all’interno di questo quadro che si svolge un’ulteriore aggressione. Una sera, denuncia Ilenia, “gli ho fatto presente che la lavatrice ha lo scarico che perde e che io purtroppo adesso non ho i soldi per farla riparare, a quel punto si è rivoltato come una furia nei miei confronti dicendo che a lui non gliene frega un cazzo tanto fra 15 giorni dovrà andare via da questa casa e che io sono una puttana e che se lui esce da quella casa tu e il tuo avvocato andate a finir male, farai una brutta fine e ce n’è anche per il tuo avvocato, vedrai che vai a finire male tanto io non ho più niente da perdere, vedrai che i soldi te li spenderai negli ospedali e nelle medicine”.

Tre giorni dopo Ilenia lo denuncia nuovamente per minaccia, ingiuria e violenza privata. Nanni cambia casa. L’anno dopo Ilenia intenta una causa di lavoro per 500 mila euro per le spettanze relative agli utili dell’autorimessa dove Ilenia ha lavorato per una decina d’anni, e la vendita della gelateria. La prima udienza è calendarizzata per il 26 febbraio del 2021.

Il 6 febbraio, venti giorni prima dell’inizio del processo, poco dopo le sei di mattina, Ilenia viene strangolata in casa sua da Barbieri che confessa di essere stato incaricato da Nanni di uccidere la moglie per 20 mila euro e un’auto usata.

Oggi, 6 ottobre 2021, si è svolta la prima udienza del processo in Corte d’Assise contro Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri con l’accusa di concorso in omicidio pluriaggravato da premeditazione e per Nanni anche di aver agito nei confronti del coniuge separato e per motivi abietti. Dei dettagli investigativi se ne occupano le forze dell’ordine. Dei capi d’accusa, i magistrati, gli avvocati. Saranno ascoltati circa sessanta testimoni. Gli indizi saranno scandagliati. Su un piatto della bilancia della giustizia si metteranno le aggravanti, nell’altro le attenuanti, come le presunte incapacità di intendere e volere del mandante e/o del killer, come ha richiesto oggi la difesa di Barbieri, che ha materialmente ucciso Ilenia.

Una pena, una tortura per la figlia, il padre di Ilenia, la zia, l’ultimo suo compagno, le amiche. Ma anche per tutte le donne che ancora una volta non si accontentano di piangere.

Continueremo a essere presenti nelle aule di tribunale, presentandoci con le avvocate di parte civile, nonostante la pretestuosa opposizione dei difensori dei due femminicidi, saremo presenti nelle scuole, perché il cambio culturale deve partire dall’educazione di bambine e bambini, nelle istituzioni, nelle piazze per pretendere che le leggi contro la violenza di genere, la convenzione di Istanbul, il codice rosso e quant’altro vengano integralmente applicate, che la formazione delle forze dell’ordine e della magistratura venga intensificata.

A margine, duole leggere, nonché inorridire di fronte agli accostamenti fotografici, di certa stampa locale che tenta di spostare l’attenzione sulla puntigliosa e ininfluente descrizione fisica della figlia di Ilenia. L’unico atteggiamento possibile nel vederla in aula è chinare il capo davanti ad una donna uccisa e ad una donna che non si dà pace. Anche questa è dominanza.