Russi, corso di allenamento cognitivo, prevenzione e benessere per un buon invecchiamento rivolto a persone di età compresa tra i 60 e i 75 anni

A Russi – presso il Centro Sociale Porta Nova, via A. Moro, 2/1 – si terrà un corso di allenamento cognitivo, prevenzione e benessere per un buon invecchiamento rivolto a persone in assenza di deficit cognitivo. È un corso pensato per persone di età compresa tra i 60 e i 75 anni che non hanno deficit cognitivi né gravi patologie medico-sanitarie. L’iniziativa è dell’Associazione Alzheimer Ravenna, dell’Associazione Alice Ictus Ravenna e dell’ Associazione Parkinson Ravenna in collaborazione con Ausl della Romagna Centro Disturbi Cognitivi e Demenze – Distretto di Ravenna.

OBIETTIVI: promuovere stili di vita sani a supporto di una buona efficienza psico-affettiva, fisica e relazionale. Mantenere ed allenare le funzioni cognitive, promuovere esperienze di psico-educazione, confronto e sensibilizzazione all’invecchiamento di successo e al benessere della terza età

NUMERO DI PARTECIPANTI: 10

INCONTRI: 12

PERIODO: i lunedì dalle 17.00 alle 19.00, dal 25 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022

ISCRIZIONI: le iscrizioni si chiuderanno il 18 ottobre 2021, è prevista una valutazione cognitiva preliminare

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Centro di Ascolto psicologico del CDCD Ausl Romagna – Distretto di Ravenna – U.O Cure Primarie 0544 286628 oppure 338 3587081

REFERENTI GRUPPO: Ausl della Romagna Centro Disturbi Cognitivi e Demenze – Distretto di Ravenna