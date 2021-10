Tornano i laboratori gastronomici all’Ecomuseo di Villanova, per imparare a preparare zuppe da chef

Mercoledì 27 ottobre ritornano all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo gli appuntamenti sul cibo a cura della condotta Slow Food Godo e Bassa Romagna.

Sono infatti aperte le iscrizioni per Inzuppiamole, laboratorio pratico di cucina informale, rivolto a tutti, tenuto dello chef Federico Scudellari.

In questo appuntamento, in programma dalle 18 alle 21, i partecipanti impareranno a conoscere le verdure autunnali, sperimentando nuove idee e sapori, per scoprire come realizzare appetitosi piatti per la cena, tra vellutate, creme e zuppe. Durante la serata è prevista la preparazione di tre diverse portate che ogni partecipante potrà portare a casa con il proprio contenitore da asporto.

Gli ingredienti protagonisti del laboratorio saranno: funghi, castagne, cavolo nero, topinambur e melograno; le ricette: vellutata ai funghi con crumble di castagne, zuppa di cavolo nero e melograno, crema di topinambur e liquirizia.

Il numero massimo di partecipanti è otto, il costo 30 euro.

Materiali da portare: quaderno per appunti, grembiule e contenitori da asporto.

L’Ecomuseo è in via Ungaretti 1.

Per partecipare è necessario il Green pass.

Informazioni e iscrizioni: slowfoodbassaromagna@gmail.com