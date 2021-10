Bizzuno di Lugo. Incontro informativo dedicato a pannolini lavabili e babywearing

Nel pomeriggio di domenica 17 ottobre presso il Centro Civico di Bizzuno, in Piazza del Parco 1, si terrà un incontro informativo gratuito rivolto alle famiglie in attesa e ai neogenitori, dedicato all’utilizzo dei pannolini lavabili e alla pratica del babywearing (portare i bambini con fasce, marsupi e altri supporti).

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Giorgia Ravaioli – mamma esperta di pannolini lavabili e membro attivo del progetto green “La baracca del riuso” – e Federica Benuzzi, mamma portatrice e consulente babywearing in formazione con la scuola ClauWi Trageschule Italia.

L’idea “La baracca del riuso” si è aggiudicata un finanziamento di 2mila euro grazie a Futuro Green 2030. Il progetto propone di far nascere un luogo di raccolta e scambio di materiali per prestiti gratuiti e riuso, all’insegna dell’economia circolare e per disincentivare l’uso di materiali plastici specialmente usa e getta, ma anche uno spazio utilizzabile per laboratori sulla sostenibilità dedicati a bambini e famiglie.

Se le temperature lo permetteranno, l’incontro si terrà nel cortile del Centro Civico, altrimenti si utilizzeranno i locali interni. In ogni caso, si creerà un ambiente confortevole sia per le donne in gravidanza, sia per le neomamme e i loro bimbi, la cui presenza è assolutamente benvenuta.

Il pomeriggio sarà suddiviso in due turni (rispettivamente ore 15:00 e 16.30). Per poter partecipare sono necessari la prenotazione e il possesso di Green Pass. Per prenotazioni e domande, è possibile rivolgersi al numero 340 0938499 (Giorgia Ravaioli).

L’iniziativa è organizzata con il supporto della Consulta di Bizzuno e con il patrocinio del Comune di Lugo.