La Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche di Faenza si unisce a Multifor di Forlì

Il 13 ottobre 2021 è nata – a seguito dell’atto di fusione per incorporazione nella Fondazione Giovanni dalle Fabbriche della Fondazione Multifor stipulato nello Studio del notaio Marco Maltoni – la “Fondazione Giovanni dalle Fabbriche – Multifor”.

Le due fondazioni, che avevano sede rispettivamente a Faenza e a Forlì si sono focalizzate fin dai loro esordi nell’agevolare e supportare con specifici aiuti, i giovani ad inserirsi nel mondo lavorativo e sviluppare il tessuto economico e imprenditoriale locale.

La Fondazione Dalle Fabbriche in particolare con Borse di studio e di ricerca, tirocini all’estero per studenti a valere sul Progetto Erasmus; la Fondazione Multifor soprattutto con tirocini lavorativi in aziende del territorio, in convenzione con il Campus universitario di Forlì e Cesena.

Questa fusione, spiegano i Presidenti Edo Miserocchi e Gilberto Flamigni, è il naturale prosieguo della fusione tra il Credito Cooperativo ravennate e imolese con la Banca di Forlì avvenuta nel 2017, che ha dato vita alla attuale “LA BCC”. Miserocchi ribadisce: “Ciò porterà ad una riduzione dei costi di gestione e ad un maggior intervento a sostegno delle iniziative di facilitazione di lavoro e occupazione a favore della realtà giovanile”.

La Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche, con sede a Faenza, venne costituita nel 1993, alla scomparsa di Giovanni Dalle Fabbriche, da parte degli Enti cooperativi e associativi che lo videro protagonista. Dalle Fabbriche, fin dagli anni ‘60 diede impulso al movimento cooperativo faentino fino ad assumere responsabilità nazionali nel settore del Credito Cooperativo, dopo essere stato a lungo Presidente dell’allora P.A.F. (oggi Agrintesa) e di CAVIRO.

La Fondazione Multifor nacque nel 2001 su impulso dell’allora Banca di Forlì e di Confindustria, Confartigianato, Confcooperative e Coldiretti con l’obiettivo di realizzare, confidando su un gruppo di lavoro appositamente costituito, agile e qualificato, iniziative a favore dell’imprenditoria e dello sviluppo territoriale delle quali non si occupano abitualmente Banche e Associazioni d’impresa. Le strategie elaborate ed i progetti esecutivi vengono poi condivisi con adesione anche da parte di Confesercenti, Cna, Lega Coop, Confagricoltura, Confcommercio e Ascom.

La nuova “Fondazione Giovanni dalle Fabbriche – Multifor” avrà la propria sede legale ed operativa a Faenza in Via Laghi 85 ed una unità locale operativa a Forlì in via Baratti 1.