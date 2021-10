Ravenna. Eletti gli Organi dirigenti della Rete interculturale sull’immigrazione

Il 19 ottobre l’Assemblea della Rete Interculturale sui Temi dell’Immigrazione (R.I.T.I.), alla presenza di Federica Moschini, assessora al Decentramento, lavoro, immigrazione, politiche e cultura di genere, associazionismo e volontariato, ha eletto i propri organi dirigenti: Mohamed Amine Souli è il portavoce dell’Assemblea, nonché coordinatore del Gruppo Guida di cui fanno parte anche Billy Diagne, Fabrizio Fantini, Titilope Hassan, Maurizio Masotti, Anna Occhi, Mirella Rossi, Aliou Sarro, Cinzia Spaolonzi, Charles Tchameni Tchienga.

R.I.T.I. proseguirà il lavoro in uno spirito di collaborazione con l’Amministrazione, per dare continuità al Festival delle Culture e per tutte le importanti iniziative nel settore dell’immigrazione.