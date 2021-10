Sabato 16 ottobre sono stati oltre 50 i volontari delle associazioni “Un posto a Tavola” e le organizzazioni amiche, tra cui il gruppo Scout di Cervia, i ragazzi delle Parrocchie della Malva e di Sant’Andrea che insieme ad altri volontari hanno presidiato per tutta la giornata i punti vendita Coop per raccogliere alimenti e prodotti igienico-sanitari a favore delle famiglie del territorio in difficoltà economica.

Grazie all’iniziativa “Dona la spesa”, promossa ogni anno da Coop Alleanza 3.0, l’organizzazione di volontariato “Un posto a tavola” potrà distribuire gratuitamente e garantire alle persone e famiglie del territorio ogni giorno un pasto sicuro, tramite la cucina della “Mensa Amica” e la spesa solidale presso l’Emporio Solidale.

I prodotti raccolti, per un totale di 4.000 pezzi, sono principalmente beni alimentari di prima necessità, come olio, tonno, legumi e prodotti in scatola, farina, pasta, latte, alimenti per la prima colazione e alimenti per l’infanzia, per l’igiene della casa e la cura della persona. Beni che non mancano mai nella maggior parte delle famiglie sono “scontati” ma che, purtroppo, ancora oggi tante persone non possono permettersi.

“Ogni giorno ci confrontiamo con giovani, adulti e persone più anziane che non riescono a garantirsi un pranzo e una cena quotidiana. Molte di queste, non hanno nemmeno una casa calda in cui poter dormire, un posto dove farsi la doccia o lavare i propri vestiti – sottolinea Silvia Berlati, presidente “Un posto a Tavola” –. La pandemia Covid-19 ha inasprito ancora di più queste situazioni di svantaggio e il numero di persone che ogni giorno arrivano alla nostra Mensa è sempre rilevante. Per questo siamo immensamente grati a tutte le persone che sabato 16 ottobre hanno deciso di regalare parte della propria spesa a beneficio di progetti sociali e che non chiudono gli occhi di fronte alle difficoltà della vita, difficoltà e situazioni che chiunque di noi potrebbe trovarsi a dover affrontare. Ringraziamo dal profondo del cuore anche gli amici di Coop Alleanza 3.0 che ogni anno promuovono questa iniziativa e, naturalmente, tutti i nostri volontari, senza i quali non avremmo mai raggiunto dei numeri così importanti. Ogni donatore e ogni volontario hanno regalato un aiuto prezioso, concreto e anche tanta gioia e speranza”.

“Chiunque volesse organizzare una raccolta di prodotti in forma privata può sempre farlo chiamando il 335/5876624” sottolineano dall’associazione “Un posto a Tavola” ricordando che le attività di sensibilizzazione e promozione sul territorio continueranno nei prossimi mesi anche con la campagna di raccolta fondi Natalizia che darà la possibilità a privati e realtà del territorio di contribuire alla realizzazione dei progetti dell’associazione sul territorio di Cervia.

Tutte le informazioni per aderire saranno disponibili a partire da novembre sulla pagina facebook di “Mensa Amica” e sarà sempre possibile scrivere a unpostoatavola@alice.it per partecipare con la propria azienda al prossimo Natale solidale.