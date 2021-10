Daniela Poggiali è la nuova presidente della Sezione di Ravenna di Fidapa per il biennio 2021-2023

Daniela Poggiali è la nuova presidente della Sezione di Ravenna di Fidapa BPW Italy per il biennio 2021-2023. La presidente succede a Patrizia Ravagli alla guida della sezione: la Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari è un movimento di opinione indipendente, senza scopi di lucro né distinzioni in base a etnia, lingua e religione, che opera per la valorizzazione e il sostegno delle donne artiste e professioniste.

La Fidapa ravennate conta oltre cinquanta socie che, con le loro diverse professionalità e alte competenze, rappresentano la vera ricchezza dell’Associazione. Il motto per il biennio appena iniziato è “La collaborazione è la scintilla della creatività”, a sottolineare l’importanza del confronto e del dialogo come fonti di idee e stimoli e la necessità della partecipazione collettiva per azioni sul territorio e in città di sempre maggior rilevanza.

La cerimonia del passaggio delle consegne è stata occasione per ricordare le attività di elevato profilo compiute dagli organi direttivi precedenti nel difficile periodo della pandemia e per augurare al direttivo appena insediato un proficuo e più sereno biennio di lavoro.

Il nuovo Comitato di sezione, conta, oltre alla presidente Poggiali, la vicepresidente Laura Andrea Caviglia, la past president Patrizia Ravagli, la segretaria Flavia Valmorra, la tesoriera Giulia Bersani. Le componenti del Consiglio di sezione sono: Antonella Casadio, Bianca Maria Casadio, Mary Chillari, Costanza Fabbri, Federica Novaga, Ilda Renzelli, Paola Rossi, Chiara Scattone, Barbara Tulli. Del Collegio delle revisore fanno parte Claudia Agrioli, Mariella Lama, Maria Silvia Pazzi.