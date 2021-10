A Cervia incontro di preparazione per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Anche a Cervia è iniziato il lavoro in preparazione della prossima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che vedrà impegnati molti volontari nei vari supermercati del Comune. Per questo, è stato organizzato un incontro pubblico per

Lunedì 25 ottobre alle ore 20,45 presso la sala della Parrocchia “Madonna della Neve” nel quartiere Malva Nord.

Saranno presenti:

GIANLUCA BENINI – direttore Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna

MARCO COMISSARI – responsabile regionale Colletta Alimentare

Tutti sono invitati alla presentazione di questo grande gesto di solidarietà, considerando che il Banco Alimentare distribuisce

gratuitamente alimenti tutto l’anno anche a diverse Organizzazioni Caritative del Comune.

Per informazioni sulla Colletta Alimentare nell’area di Cervia: Mauro Sama 339-3417660