Valli & Pinete: il sesto appuntamento dell’itinerario gastronomico è con il Ristorante Marchesini di Ravenna

Da lunedì 25 ottobre sarà il Ristorante Marchesini a far riscoprire, a ravennati e non, le pietanze e le ricette tipiche del territorio, sposandole con ottimi vini locali. Si tratta del sesto appuntamento dell’itinerario gastronomico “Valli & Pinete – 24° edizione”. In tavola uno speciale menù “di stagione”, ispirato appunto alle nostre valli e alle nostre pinete. I dieci ristoranti che hanno aderito all’iniziativa proporranno per due mesi e mezzo (a turno ogni settimana, dal lunedì alla domenica) piatti di terra e di mare con tartufi, asparagi, funghi, pinoli, con selvaggina, prodotti di valle e delle migliori Cantine.

MENÙ

SFORMATINO DI FAGIANELLA CON TARTUFO SCORZONE DI PINETA E ZUCCHINE CROCCANTI

MANFRIGUL IN BRODO DI PAVARAZZE E ASPARAGINA

CAPPELLETTI AL FORMAGGIO DI FOSSA CON MORE E PINOLI DI PINETA

FILETTO DI CEFALO DI VALLE CON SALSA ALL’UVA E FUNGHI DI PINETA

STRUDEL AI FRUTTI DI BOSCO CON MANTECATO AL MASCARPONE

VINI

Re Bianco Doc – Az. Agr. Tre Rè

Re Famoso Igt – Az. Agr. Tre Rè

Re Santo Passito – Az. Agr. Tre Rè

Acqua – Caffè

Ristorante MARCHESINI – Via Mazzini n. 2 – Ravenna – Tel. 346 9416774 • www.ristorantemarchesiniravenna.it / Dal 25 ottobre all’1 novembre 2021