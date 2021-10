Nuove attrezzature sportive presso il Parco Berlinguer di Russi

Per gli amanti del fitness e in particolare del Calisthenics sono state installate al parco Berlinguer di via Barbetti a Russi degli attrezzi per l’esercizio fisico. Calisthenics è un termine che deriva dall’unione delle parole greche Kalòs (bello) e Sthenos (forza) Il calisthenics è l’arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi. Si tratta di un allenamento funzionale svolto principalmente a corpo libero che ha la finalità del raggiungimento di prestazioni atletiche di vario tipo: forza, equilibrio, flessibilità o incremento massa muscolare.

L’area nel quale sono state posizionate le attrezzature, è a ridosso di Via IV Novembre, ed è limitrofa ad un punto di illuminazione pubblica per permettere l’utilizzo delle stesse anche in un arco più ampio della giornata.

Dalla prossima settimana gli attrezzi saranno già parzialmente utilizzabili e, in seguito all’assestamento del terreno, sarà realizzata, dove necessaria, una pavimentazione antitrauma.

Questo rappresenta solo il primo step di un progetto molto più vasto che l’Amministrazione Comunale sta realizzando, rivolto all’implementazione e valorizzazione del parco Berlinguer, per rispondere alle diverse esigenze delle persone che lo frequentano e al contempo creare nuovi stimoli e opportunità.

Lo sport è salute, è stile di vita e avere la possibilità di praticarlo liberamente in aree pubbliche del territorio, utilizzando vari metodi di allenamento, è importante per tutta la comunità.