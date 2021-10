Open day per i “piccoli esploratori musicali” alla scuola Doremi di Bagnacavallo

Giovedì 28 ottobre presso la scuola comunale di musica di Bagnacavallo, gestita dall’associazione Doremi, si terrà dalle 18.30 un open day per presentare il corso Piccoli esploratori musicali, dedicato a bambine e bambini dai 4 ai 6 anni.

Per l’ingresso varranno le regole del green pass.

Il corso si svolgerà il giovedì pomeriggio a partire dal 4 novembre dalle 17 alle 18.

A guidare “i piccoli esploratori” sarà Michele Guerra.

«Al centro delle proposte – spiega Patrizia Betti, referente dell’associazione Doremi – c’è il corpo: gli strumenti musicali rappresentano un prolungamento, un potenziamento del corpo, ma per usarli in modo efficace deve prima di tutto essere controllato il corpo. Quindi, come prima fase di approccio alla musica, risulta molto importante conoscere il proprio corpo e le sue possibilità. L’obiettivo primario del percorso è un avvicinamento giocoso e positivo alla musica: verranno proposte attività di movimento, esplorazione e ascolto.»

La scuola comunale di musica è in via Togliatti 2.

Informazioni:

associazionemusicaledoremi@gmail.com

348 6940141