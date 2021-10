Laboratorio di macramé all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo

Dopo l’apprezzata mostra Viaggio italiano tra i saperi femminili, allestita in occasione della recente Sagra delle Erbe Palustri, sabato 30 ottobre tornano all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo le ricamatrici di Talea officina tessile con un Laboratorio di macramé rivolto a tutte e tutti.

Sarà un’occasione per cimentarsi con questa antica tecnica di merletto sotto la guida esperta di Cristina Notore e Paola Paglierani, che passo passo condurranno nella realizzazione di una raffinata palla di vetro decorata a macramé, per addobbare in modo originale il proprio albero di Natale.

Il laboratorio è aperto a un massimo di 15 persone. Il costo è di 70 euro comprensivo di tutti i materiali (kit composto da: sfera di vetro, nastri, perline, schema, anellino di supporto). Materiali da portare: supporto per macramé, spilli, forbici, metro.

Orari del laboratorio: 9.30-12.30 / 14-17.

C’è la possibilità di pranzare al museo al costo di 15 euro (su prenotazione).

L’Ecomuseo è in via Ungaretti 1.

Per partecipare è necessario il Green pass.

Informazioni e iscrizioni: taleaofficinatessile@gmail.com 337 880702