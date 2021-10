Spasso in Ravenna al fianco della Maratona con 12 punti d’iscrizione in centro per la Good Morning 10k

Il Comitato Spasso in Ravenna, con i suoi affiliati torna a collaborare con l’associazione Ravenna Runners Club in vista della famosa Maratona programmata in città per domenica 14 novembre, sempre nell’ottica di collaborazione e ampliamento della rete di condivisione che resta l’obiettivo principale della realtà nata per la promozione commerciale del centro storico.

Su iniziativa di Spasso in Ravenna, ben dodici esercizi commerciali si sono resi disponibili come punto iscrizione per l’evento, e in particolar modo per la Good Morning Ravenna, la manifestazione sui 10 Km che domenica 14 partirà dall’ex Ippodromo Candiano e attraverserà la città fino a giungere sul traguardo di via di Roma, zona fronte MAR, insieme alle due prove di Maratona da 42 km e Mezza Maratona da 21 km. In questo modo anche il centro storico contribuirà alla riuscita di quello che è l’appuntamento più partecipato e più trasversale, indicato sia per runner che per camminatori, del grande contenitore della Maratona di Ravenna Città d’Arte giunto alla 22esima edizione.

I dodici punti iscrizione, equamente suddivisi e distribuiti in maniera omogenea per tutto il cuore della città e sulle principali direttrici, sono già disponibili per effettuare le iscrizioni che, con queste modalità, proseguiranno fino alle ore 12.00 di lunedì 8 novembre.

Un segnale di collaborazione fra realtà diverse della città, proseguendo dunque sulla strada di una crescita collettiva, rendendo sempre più attrattiva Ravenna e il suo territorio grazie all’impegno del Comitato Spasso in Ravenna voluto dalle associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e CNA con il contributo del Comune di Ravenna e il sostegno de La Cassa di Ravenna.

Questi i negozi, in ordine alfabetico, nei quali sarà possibile iscriversi: