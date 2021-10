Tre giorni di festa a Ravenna con il vino e il cibo di strada di GiovinBacco. Lunedì cena conclusiva e premio Pidocchio d’Oro 2021 ad Angela Schiavina

Domani venerdì 29 ottobre prende il via GiovinBacco in Piazza, la kermesse enogastronomica che animerà il centro di Ravenna per tutto il weekend di Ognissanti (29/30/31 ottobre), organizzata da Tuttifrutti e Slow Food con la compartecipazione del Comune di Ravenna e la collaborazione di tante realtà associative, enti e aziende del territorio romagnolo.

Poi, come da tradizione, la festa dei vini di Romagna avrà una coda gustosa – lunedì 1 novembre alle ore 20,30 all’Osteria del Pancotto presso il Circolo Endas IX Febbraio a Gambellara di Ravenna (via Gambellara 73/A / Tel. 392 0185087) – con la Cena conclusiva a cura di Slow Food e la cucina di Pierpaolo Spadoni.

Al Pancotto, nella campagna ravennate, si fa un salto nella vera Romagna: questa è un’autentica osteria, un locale di altri tempi, un posto semplice, con un’atmosfera fuori dal comune. Il Pancotto è un punto di riferimento per la cucina locale anche grazie all’entusiasmo dei due titolari e di tutto lo staff. La cucina qui è ricerca e bontà con sapori decisi. Gli elementi essenziali che caratterizzano il territorio della bassa ravennate.

Lo chef Pierpaolo Spadoni raccoglie di persona le erbe selvatiche e i funghi, ed è un profondo conoscitore degli ingredienti con cui allestisce i menù: va a fare la spesa direttamente dai produttori, garantendo freschezza, stagionalità e prossimità. È bravissimo nel preparare la caccia, piatti della tradizione resi contemporanei da precise cotture, conoscenza profonda degli ingredienti, cucinati con cura. La cucina di caccia, tipica della tradizione valliva ravennate, ruvida ma gustosa, vive nelle materie prime e nelle ricette elaborate con leggerezza moderna senza perdere di vista la storia. Il viaggio fino a Gambellara vale la pena… un’opportunità unica, da non perdere.

La cena conclusiva di GiovinBacco organizzata da Slow Food è riservata a un numero limitato di persone. Info e prenotazioni per la cena entro sabato 30 ottobre al 335 375212 o presso maurozanarini@gmail.com

Il menù della cena: Aperitivo di benvenuto dell’osteria; Terrina di fagiano, frutta secca, composta di arancio, pere bianche e senape; Gnocchetti di farina di castagna con funghi raccolti dall’oste; Risotto alla folaga; Quaglia al tartufo con pavé di patate e zucca; Bavarese alla pera brulé con pasticciera alla nocciola; Vini selezionati dalla cantina di GiovinBacco (costo: Euro 38,00).

IL PIDOCCHIO D’ORO 2021 AD ANGELA SCHIAVINA

Nell’occasione verrà consegnato il premio “E’ bdòcc d’òr” (il pidocchio o cozza d’oro) a una personalità della Romagna che si è distinta nella promozione della cultura del nostro territorio nei vari campi. Il premio2021 è stato assegnato alla Maestra di Cucina Angela Schiavina con questa motivazione: “Angela Schiavina, Gourmet e Maestra di Cucina, Presidente AICI, grande esperta di gastronomia domestica, in maniera molto generosa ha saputo diffondere la cultura gastronomica del nostro territorio che è riuscita a condividere con amici e con le tante persone che hanno seguito i suoi corsi di cucina. Ci ha insegnato le ricette della sua famiglia e ha stimolato la ricerca di tante preparazioni regionali e internazionali. I suoi libri “Cose buone di casa” sono una guida sicura per realizzare ricette eccellenti.”

Angela Schiavina, personaggio notissimo a Ravenna, è un punto di riferimento per il suo buon gusto sia per quanto riguarda il cibo sia per la presentazione di una tavola elegante sia per il bon ton. Angela parte con un background notevole come industrial designer, visto che negli anni settanta si dedica ad arredamento e ristrutturazione di interni di maison molto importanti. Ma, volendo seguire la vocazione di famiglia, ha poi iniziato ad interessarsi all’azienda agricola paterna applicando la sua preparazione e la sua creatività nella gastronomia di tradizione, alla ricerca di prodotti originali e alla rivisitazione e aggiornamento di ricette particolari e importanti della cucina romagnola. Il suo “Laboratorio di Cucina” nasce dopo anni di ricerche, di esperienze, di risultati sul tema del mangiare inteso innanzi tutto come preparazione dei piatti della grande tradizione gastronomica delle nostre regioni. Ma anche come servizio nuovo ed efficiente che unisce il cibo, le decorazioni, l’apparecchiatura della tavola, l’armonia dei colori, la fusione dei cibi con i vini, a casa vostra, nel vostro giardino, per pochi amici o per le vostre cerimonie in una sala di rappresentanza, in una villa di campagna o in un qualche luogo suggestivo della città. Eclettica, creativa, amante della buona cucina si dedica alla gastronomia di tradizione, all’organizzazione di eventi, alla scrittura di libri e articoli su testate locali e nazionali. Angela Schiavina è socia Slow Food e dell’Associazione Chef to Chef Associazione cuochi Emilia Romagna. Dal 2015 è Presidente dell’AICI.

Angela Schiavina e Nevio Ronconi ad una precedente edizione di GiovinBacco

GIOVINBACCO, UNA FESTA CHE DURA TRE GIORNI

La grande festa del vino di Romagna quest’anno giunge alla 19^ edizione e si svolge dal 29 al 31 ottobre nel centro storico di Ravenna. Oltre 200 sono le etichette romagnole presenti. Il pubblico potrà gustare i vini di Romagna – Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini dei produttori locali – in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi. Le cantine romagnole presenti sono 40. Ai produttori romagnoli si aggiungono in Piazza del Popolo le cantine del Movimento Turismo del Vino e delle Donne del Vino.

A Palazzo Rasponi dalle Teste che accoglie “Casa Slow Food” in Piazza Kennedy sono in degustazione i vini italiani della Guida Slow Wine, i vini dei Vignaioli Contrari e quelli della Slow Wine Coalition e Slow Wine Fair. In più, c’è una bella selezione di spumanti made in Romagna.

Come ogni anno GiovinBacco propone il banco di vendita del vino per beneficienza gestito grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio. Il vino è offerto dalle cantine romagnole partecipanti. Parte del ricavato va a finanziare progetti sociali per il territorio. Lo stand è in Piazza XX Settembre.

GLI ORARI – Gli stand per la degustazione del vino aprono alle ore 18 venerdì 29 ottobre e alle ore 11 sabato 30 e domenica 31. La chiusura è sempre alle ore 23, ma è possibile continuare la consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte presso lo stand di Piazza Garibaldi, dove i sommelier prolungheranno il servizio di mescita.

LA FORMULA PER LE DEGUSTAZIONI – A GiovinBacco in Piazza l’ingresso è libero (muniti di Green Pass). Per il vino sono a disposizione carnet per le degustazioni, che si acquistano online (WWW.GIOVINBACCO.IT e WWW.RAVENNAEXPERIENCE.IT) oppure nei tickets point durante la festa in Piazza del Popolo, in Piazza Garibaldi e in Piazza Kennedy, o ancora in prevendita presso lo IAT di Ravenna in Piazza San Francesco. I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Carnet da 4 tagliandi: 10,00 € con il calice, 9,00 € senza il calice. Carnet da 6 tagliandi: 14,00 € con il calice, 13,00 € senza il calice. Carnet da 10 tagliandi: 20,00 € con il calice, 19,00 € senza il calice.

LE PIAZZE DEL CIBO DI STRADA: PIAZZE KENNEDY E GARIBALDI – A GiovinBacco si beve ottimo vino e si mangia ottimo cibo di strada. In Piazza Garibaldi ci sono gli stand degli artigiani e delle artigiane CNA che propongono pasta fresca, piadina e pizza fritta, birra artigianale.

In Piazza Kennedy sono presenti 5 punti di ristorazione di qualità della Romagna:

Borgo dei Guidi;

Cucina del Condominio;

Mercato Coperto Ravenna;

Osteria La Campanara;

Ristorante Amarissimo.

In Piazza Kennedy anche le birre artigianali, il vino sfuso della Cantina Spinetta e lo stand di Coop Alleanza 3.0.

All’interno di Palazzo Rasponi dalle Teste c’è lo stand di Slow Food e dell’Associazione dei Contadini con i loro prodotti e anche l’Osteria Aurora che debutta a GiovinBacco e che propone due piatti popolari: pasta fagioli cotiche e la trippa.

INFO: www.giovinbacco.it