GiovinBacco inaugura a Ravenna: partono tre giorni di festa nel centro storico con il vino e il cibo di strada

Oggi pomeriggio, venerdì 29 ottobre, alle ore 17.30 è avvenuto il tradizionale taglio del nastro che dà il via alla XIX edizione di GiovinBacco (la grande festa del vino e del cibo di Romagna che per tre giorni anima il centro storico di Ravenna) alla presenza delle autorità cittadine: erano presenti il Prefetto Enrico Caterino, il Questore Giuseppina Maria Rita Stellino, gli assessori comunali Annagiulia Randi e Giacomo Costantini, che indossava la fascia tricolore in rappresentanza del Sindaco. Presenti anche, insieme agli organizzatori Nevio Ronconi di Tuttifrutti, Mauro Zanarini e Maria Angela Ceccarelli di Slow food, i rappresentanti delle associazioni economiche, Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato. I vari stand sulle piazze della città e Palazzo Rasponi dalle Teste, per l’occasione ribattezzato Casa Slow Food, hanno aperto i battenti alle 18.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

La grande festa del vino di Romagna si svolge dal 29 al 31 ottobre nel centro storico di Ravenna. Oggi venerdì 29 ottobre la festa apre i battenti alle 18 e chiude alle 23. Oltre 200 sono le etichette di vino di Romagna presenti. Il pubblico potrà gustare i vini del territorio – Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini dei produttori locali – in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi. Le cantine romagnole presenti sono 40. Ai produttori romagnoli si aggiungono in Piazza del Popolo le cantine del Movimento Turismo del Vino e delle Donne del Vino.

A Palazzo Rasponi dalle Teste che accoglie “Casa Slow Food” (in Piazza Kennedy) sono in degustazione i vini italiani della Guida Slow Wine, i vini dei Vignaioli Contrari e quelli della Slow Wine Coalition e Slow Wine Fair. In più, c’è una bella selezione di spumanti made in Romagna.

Come ogni anno GiovinBacco propone il banco di vendita del vino per beneficienza gestito grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio. Il vino è offerto dalle cantine romagnole partecipanti. Parte del ricavato va a finanziare progetti sociali per il territorio. Lo stand è in Piazza XX Settembre.

GLI ORARI – Gli stand per la degustazione del vino aprono alle ore 18 venerdì 29 ottobre e alle ore 11 sabato 30 e domenica 31. La chiusura è sempre alle ore 23, ma è possibile continuare la consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte presso lo stand di Piazza Garibaldi, dove i sommelier prolungheranno il servizio di mescita.

LA FORMULA PER LE DEGUSTAZIONI – A GiovinBacco in Piazza l’ingresso è libero (muniti di Green Pass). Per il vino sono a disposizione carnet per le degustazioni, che si acquistano online (WWW.GIOVINBACCO.IT e WWW.RAVENNAEXPERIENCE.IT) oppure nei tickets point durante la festa in Piazza del Popolo, in Piazza Garibaldi e in Piazza Kennedy, o ancora in prevendita presso lo IAT di Ravenna in Piazza San Francesco. I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Carnet da 4 tagliandi: 10,00 € con il calice, 9,00 € senza il calice. Carnet da 6 tagliandi: 14,00 € con il calice, 13,00 € senza il calice. Carnet da 10 tagliandi: 20,00 € con il calice, 19,00 € senza il calice.

LE PIAZZE DEL CIBO DI STRADA: PIAZZE KENNEDY E GARIBALDI – A GiovinBacco si beve ottimo vino e si mangia ottimo cibo di strada. In Piazza Garibaldi ci sono gli stand degli artigiani e delle artigiane CNA che propongono pasta fresca, piadina e pizza fritta, birra artigianale.

In Piazza Kennedy sono presenti 5 punti di ristorazione di qualità della Romagna:

Borgo dei Guidi;

Cucina del Condominio;

Mercato Coperto Ravenna;

Osteria La Campanara;

Ristorante Amarissimo.

In Piazza Kennedy anche le birre artigianali, il vino sfuso della Cantina Spinetta e lo stand di Coop Alleanza 3.0.

All’interno di Palazzo Rasponi dalle Teste c’è lo stand di Slow Food e dell’Associazione dei Contadini con i loro prodotti e anche l’Osteria Aurora che debutta a GiovinBacco e che propone due piatti popolari: pasta fagioli cotiche e la trippa.

INFO: www.giovinbacco.it