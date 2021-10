“Sabato con noi” alla Palestra della Scienza di Faenza. Esperimenti sulla “Matematica ricamata”

È tutto pronto per la rassegna “Sabato con noi” alla Palestra della Scienza di Faenza, in via Cavour, 7. L’appuntamento è dalle 16.30 alle 18 ed è necessaria la prenotazione al 339 2245684.

I sabati pomeriggio di ottobre, novembre e dicembre, la Palestra della Scienza è infatti aperta al pubblico, a ingresso libero, per un avventuroso viaggio nella scienza dedicato a grandi e piccini. Le iniziative saranno sviluppate in presenza e/o in webinar, attivando le misure di sicurezza necessarie.

Sabato 30 ottobre

Matematica ricamata

(evento per tutti) Uso di ago e filo per scoprire elementi geometrici

A cura di Tiziana Franzoni