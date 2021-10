Torna la Mostra del Fungo di Lugo per la 39^ edizione

Domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre si terrà la 39° edizione della Mostra del Fungo. L’allestimento è situato nella Sala Mostra del Castello Estense (Ex Pescheria La Rocca) a Lugo.

I visitatori avranno la possibilità di conoscere i funghi e le Erbe del territorio coi i suoi aromi e sapori. I funghi di pianura, collina e Appennino Tosco Romagnolo, imparando a distinguere quelli commestibili dalle specie pericolose.

La mostra verrà inaugurata domenica mattina e sarà visitabile anche lunedì 1 novembre dalle 9 fino alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 20.30.

L’obiettivo dell’esposizione è quello di diffondere la cultura Micologica e Botanica, grazie agli esperti dell’associazione GML che saranno a disposizione del pubblico per illustrare gli esemplari esposti.

La mostra sarà organizzata in modo tale da costituire, un percorso didattico/scientifico all’insegna della natura, dell’ecologia e della scienza, e si cercherà inoltre di far luce sull’importanza dei funghi.

L’allestimento valorizzerà anche la sezione Botanica predisponendo un ampio spazio al regno dell’orto.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Lugo ed è organizzata con il sostegno di BCC, Confcommercio e Ascom Servizi Lugo, Allestimento Alberi, Vivai Stellini.

La mostra si svolgerà nel pieno rispetto delle normative Covid-19 e per poter partecipare vi è l’obbligo di indossare la mascherina ed essere in possesso del Green Pass. L’ingresso è libero ed è invitata tutta la cittadinanza. Per informazioni è possibile contattare il numero 335 6464932 o scrivere all’indirizzo e-mail info@michelepetralia.it.