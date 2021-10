GiovinBacco a Ravenna, una vigilia di Ognissanti ricca di gusto, con i vini della Romagna, il cibo di strada e il mercato di Madra

Oggi domenica 31 ottobre terza e ultima giornata di GiovinBacco 2021 a Ravenna, la grande festa del vino e del cibo di Romagna. La festa si svolge nelle piazze del centro storico di Ravenna (Piazza del Popolo, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre e Piazza Kennedy) e a Palazzo Rasponi dalle Teste. Anche oggi è allestito il mercato dei Produttori di MADRA e GiovinBacco. Per partecipare all’evento è necessario avere il Green Pass.

IL PROGRAMMA DELLA TERZA GIORNATA

Oggi domenica 31 ottobre la festa apre i battenti alle 11 e chiude alle 23.

Fa eccezione il mercato di MADRA e GiovinBacco che si svolge sotto i portici di Via Mario Gordini e Via Corrado Ricci: le bancarelle dei produttori aprono alle 10 e chiudono alle 19.

Sono oltre 200 le etichette di vino di Romagna presenti. Il pubblico può gustare i vini del territorio – Sangiovese, Albana e tutti gli altri vini dei produttori locali – in Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi (in entrambe le piazze ci sono i ticket points). Le cantine romagnole presenti sono 40. Ai produttori romagnoli si aggiungono in Piazza del Popolo le cantine del Movimento Turismo del Vino e delle Donne del Vino.

In Piazza del Popolo – proprio dietro la cassa dove si acquistano i biglietti delle degustazioni – c’è la postazione del Sert Ausl Romagna – Unità di Strada Ravenna – Sicuramente Insieme: gli operatori del Sert offrono al pubblico informazioni sull’uso e il consumo delle sostanze e in particolare del vino e degli alcolici, fanno prevenzione contro l’abuso, invitano al bere responsabile e alla guida sicura. Alla postazione è possibile fare anche l’alcol test con strumenti monouso.

A Palazzo Rasponi dalle Teste che accoglie “Casa Slow Food” (in Piazza Kennedy) sono in degustazione i vini italiani della Guida Slow Wine, i vini dei Vignaioli Contrari e quelli della Slow Wine Coalition e Slow Wine Fair. In più, c’è una bella selezione di spumanti made in Romagna.

Come ogni anno GiovinBacco propone il banco di vendita del vino per beneficienza gestito grazie al service del Lions Club Ravenna Bisanzio. Lo stand è in Piazza XX Settembre. Il vino è offerto dalle cantine romagnole partecipanti. Parte del ricavato va a finanziare progetti sociali per il territorio.

GLI ORARI – Tutti gli stand per la degustazione del vino aprono alle ore 11 e chiudono alle ore 23, ma è possibile continuare la consumazione dei tagliandi fino alla mezzanotte presso gli stand di Piazza Garibaldi, dove i sommelier prolungheranno il servizio di mescita.

LE CANTINE DI ROMAGNA A GIOVINBACCO 2021 In Piazza del Popolo e in Piazza Garibaldi.

CANTINE DEL TERRITORIO DI FAENZA Azienda Agricola Collina Cantina del Pioletto

Azienda Agricola Gallegati

Azienda Agricola Paolo Zoli

Azienda Agricola Spinetta

Azienda Agricola Trerè

Cà di Sopra

CAVIRO

Fattoria Zerbina

La Sabbiona

Società Agricola Bulzaga

Zinzani Vini CANTINE DEL TERRITORIO DI IMOLA Fondo Cà Vecja

Monticino Rosso

Poderi Delle Rocche

Società Agricola Franchini

Tenuta Palazzona di Maggio

Tre Monti

Vini Merlotta CANTINE DEL TERRITORIO DI RAVENNA Cantina Vitivinicola L’Azdora

Giuseppe Turi – Tenuta Nero del Bufalo

Società Agricola Gambi

Società Agricola Randi

Tenuta Uccellina CANTINE DEL TERRITORIO DI FORLÌ E PREDAPPIO Azienda Agricola Balducci Alessandro

Azienda Agricola Calonga

Azienda Agricola Conti Guarini Matteucci

Azienda Agricola LU.VA

Azienda Agricola Rocca Le Caminate

Azienda Agricola Vitivinicola Giovanna Missiroli

Cantina Casa Mora

I Sabbioni

Tenuta Pertinello CANTINE DEL TERRITORIO DI CESENA E BERTINORO Fattoria Paradiso

Tenuta De’ Stefenelli

Tenuta Fulcera

Tenuta La Viola

Villa San Lazzaro

Santa Lucia Vinery CANTINE DEL TERRITORIO DI RIMINI Podere Vecciano

San Valentino

I VINI DI PALAZZO RASPONI – CASA SLOW FOOD

A Palazzo Rasponi dalle Teste che accoglie “Casa Slow Food” in Piazza Kennedy sono in degustazione i vini italiani e regionali con la chiocciolina della Guida Slow Wine, i vini dei Vignaioli Contrari e quelli della Slow Wine Coalition e Slow Wine Fair. In più, c’è una bella selezione di spumanti made in Romagna.

GLI SPUMANTI DI ROMAGNA Balducci Alessandro – Spumante Poggiolo Brut

Tenuta Nero del Bufalo – Spumante Brut

Santa Lucia Vinery – Spumante Ancestrale

Podere Palazzo – Terra Mossa n. 1 Brut Rosé

Podere Palazzo – Terra Mossa n. 3 Blanc de Noir

Società Agricola Gambi – Spumante Rosé da Fortana

Società Agricola Randi – Spumante Metodo Classico Brut

Società Agricola Bulzaga – Spumante Pideura Famoso

Spinetta – Regina Brut

Poggio della Dogana – Spumante Metodo Classico Dosaggio Zero Vindice

Tenuta Uccellina – Spumante Rosé

Tenuta Uccellina – Spumante Rambela

Villa Bagnolo – Bollicine Brut

Cantine Cesena – Bollicine Brut I VINI SLOW WINE Friuli-Venezia Giulia – Edi Keber – Collio Bianco 2019

Friuli-Venezia Giulia – Simon di Brazzan – Malvasia 2020

Friuli-Venezia Giulia – Az. Agricola Bolzicco – Collio Ribolla Gialla 2020

Lombardia – Az. Agricola Calatroni – Pinot Nero Rosè Extra Brut Norema 2018

Lombardia – Az. Agricola Calatroni – Riesling Metodo Classico

Piemonte – Marco e Vittorio Adriano – Barbaresco Basarin 2018

Piemonte – Az. Agric. Conterno Fantino – Barolo Ginestra Vigna del Gris

Piemonte – Az. Agric. Albino Rocca – Barbaresco Ronchi 2018

Piemonte – Az. Agric. Albino Rocca – Nebbiolo d’Alba 2020

Trentino – Cantina Toblino – Trentino Manzoni Bianco da Fora 2018

Veneto – Vignalta – Gemola 2016

Emilia-Romagna – Paltrinieri – Leclisse Lambrusco di Sorbara Doc

Emilia-Romagna – Az. Agricola Gallegati – Sangiovese Corallo Rosso 2019

Emilia-Romagna – Az. Agricola Gallegati – Albana Corallo Giallo

Emilia-Romagna – Marta Valpiani – Albana Madonna dei Fiori 2020

Emilia-Romagna – VitiVinicola Valla – Dieci Lune Ortrugo

Emilia-Romagna – Cantina Ancarani – Indigeno 2020

Marche – Fattoria Le Terrazze – Rosso Conero

Marche – Soc. Agricola Alberto Quacquarini – Serrapetrona 2018

Abruzzo – Bossanova – Cerasuolo d’Abruzzo 2020

Molise – Agricolavinica – Tintilia Lame del Sorbo 2017

Toscana – Az. Agricola I Luoghi – Bolgheri Sup. Podere Ritorti 2018

Toscana – Fattoria Selvapiana – Chianti Rufina 2019

Umbria – Antonelli San Marco – Montefalco Rosso Riserva 2018

Puglia – Giancarlo Ceci – Nero di Troia Parco Marano 2018

Puglia – Leone De Castris – Five Roses Anniversario 2020

Sicilia – Centopassi – Grillo Rocce di Pietra Longa 2020

Sicilia – Funaro – Zibibbo 2020 Rifermentato

LA FORMULA PER LE DEGUSTAZIONI – A GiovinBacco in Piazza l’ingresso è libero (muniti di Green Pass). Per il vino sono a disposizione carnet per le degustazioni, che si acquistano online (WWW.GIOVINBACCO.IT e WWW.RAVENNAEXPERIENCE.IT) oppure nei tickets point durante la festa in Piazza del Popolo, in Piazza Garibaldi e in Piazza Kennedy, o ancora in prevendita presso lo IAT di Ravenna in Piazza San Francesco. I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Carnet da 4 tagliandi: 10,00 € con il calice, 9,00 € senza il calice. Carnet da 6 tagliandi: 14,00 € con il calice, 13,00 € senza il calice. Carnet da 10 tagliandi: 20,00 € con il calice, 19,00 € senza il calice.

DOVE SI MANGIA

LE PIAZZE DEL CIBO DI STRADA: PIAZZE KENNEDY E GARIBALDI – A GiovinBacco si beve ottimo vino e si mangia ottimo cibo di strada.

In Piazza Garibaldi ci sono gli stand degli artigiani e delle artigiane CNA che propongono pasta fresca, piadina e pizza fritta, birra artigianale. In Piazza Kennedy sono presenti 5 punti di ristorazione di qualità della Romagna:

Borgo dei Guidi;

Cucina del Condominio;

Mercato Coperto Ravenna;

Osteria La Campanara;

Ristorante Amarissimo.

In Piazza Kennedy anche le birre artigianali, il vino sfuso della Cantina Spinetta e lo stand di Coop Alleanza 3.0.

All’interno di Palazzo Rasponi dalle Teste c’è lo stand di Slow Food e dell’Associazione dei Contadini con i loro prodotti e anche l’Osteria Aurora che debutta a GiovinBacco e che propone due piatti popolari: pasta fagioli cotiche e la trippa.

Domenica 31 ottobre – Ore 11,00 – Palazzo Rasponi dalle Teste “Casa Slow Food” – Slow Wine Coalition e Slow Wine Fair. Maddalena Schiavone del team di Slow Wine nazionale illustrerà il progetto Slow Wine Coalition e Slow Wine Fair. Piero Fiorentini, collaboratore della guida per Emilia-Romagna e Marche, condurrà la degustazione. Slow Wine Coalition è una rete mondiale che riunisce tutti i protagonisti della filiera per mettere in atto una rivoluzione del vino all’insegna di sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio e crescita sociale e culturale delle campagne. Slow Wine Fair è l’evento internazionale dedicato al vino buono, pulito e giusto. La manifestazione, organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food ospiterà l’anno prossimo, infatti, il primo incontro internazionale della Slow Wine Coalition, occasione di confronto e dibattito tra tutti gli attori della rete, nel solco della quasi ventennale esperienza di Terra Madre. Durante i quattro giorni della Slow Wine Fair si riuniranno centinaia di produttori da tutto il mondo in conferenze, dibattiti, degustazioni e con l’esposizione di migliaia di etichette provenienti da ogni parte del globo. Presentazione e degustazione di alcuni vini buoni, puliti, giusti e sani per tutti. Abbinamento con il cibo del mercato dei contadini: Indigeno 2020 Cantina Ancarani Faenza Romagna (Vino Quotidiano)

Faenza Romagna (Vino Quotidiano) Dieci Lune 2020 Ortrugo Emilia Vitivinicola Valla Emilia (Vino Quotidiano)

Vitivinicola Valla Emilia (Vino Quotidiano) Zibibbo 2020 rifermentato Az. Agricola Funaro Sicilia

Sicilia Collio Bianco 2019 Edi Keber Friuli (Cantina Slow- Vino Slow)

Friuli (Cantina Slow- Vino Slow) Colli Euganei Rosso Gemola 2016 Vignalta Veneto (Vino Slow) Costo €. 20,00 / Info e Prenotazioni 335 375212 / maurozanarini@gmail.com / Massimo 15 persone / Serve il Green Pass. Domenica 31 ottobre – Ore 17,30 – Palazzo Rasponi dalle Teste “Casa Slow Food” – Presentazione del libro di Graziano Pozzetto “I tesori gastronomici dell’Appennino Casentinese”. I tesori gastronomici dell’Appennino casentinese. Raviggiolo, tortello alla lastra, ciavarro o salsiccia matta romagnola all’aglio, o sambudello toscano. Negli anni dei suoi “vagabondaggi” e delle sue indagini Graziano Pozzetto si è proposto di codificare una cultura montanara tra le più rappresentative. Lo ha fatto concentrandosi sullo studio di tre specialità: il raviggiolo presidio Slow Food; il tipico tortello alla lastra; il caratteristico ed esclusivo ciavarro o salsiccia matta all’aglio (il sambudello del versante toscano), assumendole come rappresentative di un intero mondo: del quale, come sempre, l’autore ci rende storia e cultura, uomini e paesi, dicerie e leggende, idiosincrasie e polemiche. Seguirà una degustazione ispirata dai prodotti citati nel libro preparati da Osteria La Campanara di Pianetto di Galeata in abbinamento al vino locale Romagna Sangiovese Il Bosco di Pertinello 2020 Tenuta Pertinello Galeata (FC). Evento non a pagamento. Info e Prenotazioni 335 375212 / maurozanarini@gmail.com / Su prenotazione / Massimo 15 persone / Serve il Green Pass.

INFO: www.giovinbacco.it