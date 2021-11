Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, tutte le iniziative a Faenza

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Faenza per giovedì 4 novembre ha organizzato un programma per omaggiare i Caduti della Prima Guerra mondiale. Alle 11, nella Chiesa dei Caduti, in corso Matteotti, Mons. Faccani Pignatelli, celebrerà una funzione religiosa alla quale parteciperanno le autorità civili e militari.

Al termine, indicativamente alle 11.45, ci si sposterà al Cimitero dell’Osservanza per omaggiare i Caduti che riposano ai Sepolcri dei Soldati della Prima Guerra mondiale.

Le rappresentanze delle Forze Armate, le Associazioni combattentistiche e d’Arma, le scuole, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni partigiane e di volontariato sono invitate a intervenire con bandiere e labari.