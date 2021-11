Nott Longa. Il 4 novembre esce il videogioco folk horror del duo romagnolo Amhardcore, incubato ad Almagià Creative Hub di Ravenna

Nott Longa è un’avventura grafica folk horror nata dall’incrocio di due mondi diversi: il folklore delle anfibie lande di Romagna e l’immaginario nostalgico del retrogaming. Oblio e nostalgia si sono confusi nella dimensione liminale di Nott Longa (“lunga notte” in dialetto romagnolo), un vecchio videogioco dove glitch e fantasmi hanno corrotto quello che doveva essere un semplice retrogame come altri.

Nott Longa è la prima creazione del duo romagnolo Amhardcore, composto da Luisa Maria Mengolini, studentessa di arti visive e grafica, e Michele Malpezzi, studente di matematica e programmatore. Il duo ha stretto una collaborazione per realizzare il progetto videoludico presentato a marzo 2021 alla call for ideas di Almagià Creative Hub, iniziativa coordinata da Rete Almagià ed E Production per promuovere sperimentazione artistica e imprenditorialità per la rigenerazione urbana del quartiere Darsena di Ravenna. Il gioco sarà rilasciato il 4 novembre per Android e per PC su Steam.

Il gioco

Il gioco inizia quando ti trovi incastrato in questo luogo simbolico e stratificato, dove scopri che il sole ha smesso di sorgere, tra personaggi come le Azdôre, l’Alieno, l’Umarèll, e creature ancestrali come la Bessabova, creatura reggitrice del caos, e la Piligrena, lo spirito dei fuochi fatui. Attraverso dialoghi e interazioni sempre diverse scopri un regno frammentato i cui abitanti sono perseguitati da amnesia, senso di perdita e demenza. Alcuni potrebbero cercare aiuto in te, mentre altri potrebbero sbeffeggiarti in romagnolo, raccontandoti cantilene o proverbi che si connettono ai misteri di questa strana realtà.

Senza seguire un cammino prestabilito, vai alla ricerca dei frammenti mancanti del portale che potrà riportarti alla tua dimensione. Risolvi gli enigmi e rintracci ciò che si è perso in un mondo invaso da amnesia e abbandono: sperimentando nuove interazioni e recuperando oggetti abbandonati puoi ricomporre i frammenti delle storie di Nott Longa, scegliere come relazionarti con i suoi strani abitanti ed entrare in contatto con i loro misteri.

Le visuals nostalgiche a 1 bit caratterizzano l’espressività e il senso stesso di Nott Longa, dimensione ibrida in cui si confondono opposti multiversi, tra passato e futuro, nostalgia e oblio, realtà e immaginazione.

Musica e audio, curati dal musicista elettronico Mondoriviera, reinterpretano in chiave sonora i personaggi e i luoghi di Nott Longa: oniriche sonorità drone, glitch e synth avvolgono gli ambienti di gioco, immergendo il giocatore in un’atmosfera straniante e diversa da ogni altra, da fiaba psichedelica.

“L’idea del gioco deriva dalla volontà di creare una narrazione non lineare ispirata alla Darsena di Ravenna e al folklore romagnolo; ciò si concretizza nei temi e nell’iconografia della narrazione, tratti da studi folklorici, materiali di archivi storici e collezioni demoetnoantropologiche dell’Emilia Romagna, come l’Archivio Fotografico della Biblioteca Classense di Ravenna e il MET di Santarcangelo di Romagna” spiegano i creatori di Nott Longa.

Il progetto è stato selezionato insieme ad altre cinque proposte progettuali per ricevere finanziamenti e tutoraggio nel quadro di Almagià Creative Hub. Anche grazie a questo sostegno sono state possibili proficue collaborazioni, come quella con Lorenzo Camera, aka Mondoriviera, che ha curato la componente sonora del progetto.

LINKS

ITCH.IO

https://amhardcore.itch.io/nottlonga

CONTACT

FACEBOOK

https://www.facebook.com/nottlonga

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/nottlongaindiegame

TWITTER

https://twitter.com/nottlonga_indie