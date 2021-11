In ogni via, in ogni condominio, c’è chi non rispetta le regole. Diritti e doveri dettati dal Regolamento condominiale o semplicemente dal buon senso e dal piacere di avere rapporti cordiali con i propri vicini. Purtroppo, a volte, non si rispetta neppure quanto stabilito dal Regolamento Urbano. E quando le situazioni vengono esasperate per lungo tempo, sembra difficile trovare una soluzione “pacifica”. È ciò che accade, da anni, in Via Garavini a Ravenna, in zona Zalamella.

“Un degrado inaccettabile – lamentano i residenti della via -. Da anni viviamo tra sporcizia ed escrementi di piccioni, a causa della maleducazione di un paio di persone che vivono al civico 14″.

“La situazione sta assumendo connotati intollerabili: avanzi di cibo lanciati in strada o sulle auto parcheggiate; sacchetti delle immondizie fatti cadere dalla finestra nel cortiletto condominiale dietro la palazzina. E ovviamente stormi di piccioni stanziali sul tetto, vere e proprie pattuglie acrobatiche, e topi che scorrazzano di notte” raccontano alcune delle persone che abitano nella via.

“Una signora ha l’infelice abitudine di spargere intere ciotole di briciole di pane sul tetto del palazzo. Il risultato è un cornicione perennemente pieno di piccioni, almeno una ventina, pronti a prendere il volo e a scagazzare su ogni sfortunato passante” prosegue uno dei residenti, assicurando che la situazione va avanti da anni. “Un’altra condomina invece getta gli avanzi di cibo, sia umido che secco, dalla finestra, senza porsi alcuno scrupolo, come se fosse normale”.

“Già nel 2018 decidemmo di segnalare il problema alle autorità, tanto che la Polizia Locale sanzionò una delle signore” – raccontano -. “Dopo la multa, per qualche settimana, ottenemmo un po’ di pace ma, con il passare del tempo, i comportamenti sono peggiorati fino a trasformare il tetto in una grande mangiatoia e il giardino posteriore in un vero far west. C’è più guano in Via Garavini che in piazza San Marco a Venezia” commentano.

“Da anni continuiamo a segnalare la situazione alle forze dell’ordine; negli ultimi anni è leggermente migliorata almeno nel lato pubblico della via, ma nel cortile interno e sul retro del palazzo del civico 14, nulla è cambiato, anzi tutto sembra essere peggiorato” concludono i residenti esasperati dal degrado, domandando: “quando questa situazione troverà una soluzione definitiva?”