Si è tenuta nella mattina del 4 novembre a Bagnacavallo, in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Giornata per la pace in commemorazione dei Caduti di tutte le guerre promossa dall’Amministrazione comunale.

Alle 10 è stata celebrata una messa in suffragio dei Caduti e dei Bagnacavallesi dichiarati dispersi in tutte le guerre presso la Collegiata di San Michele. Al termine della funzione religiosa si è formato un corteo diretto in piazza della Libertà, dove presso il monumento ai Caduti è stata deposta una corona e si è tenuto il saluto della sindaca Eleonora Proni.

“Quest’anno la ricorrenza è resa ancora più significativa – ha affermato la sindaca – dal centenario della tumulazione del Milite Ignoto nell’Altare della Patria, a Roma.

Al Milite Ignoto il Consiglio comunale di Bagnacavallo ha conferito all’unanimità la cittadinanza onoraria e come Amministrazione ringraziamo il maresciallo Giuseppe Lettini, comandante della stazione dei Carabinieri, per essersi fatto interprete di questa istanza.

Richiamiamo oggi gli stessi sentimenti di umanità e solidarietà che mossero i nostri concittadini un secolo fa, nel dare un riconoscimento collettivo a tutti i caduti e dispersi in guerra e creare al tempo stesso un simbolo di pace e fratellanza universale.”

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune in collaborazione con: associazioni nazionali Combattenti e Reduci, Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, Mutilati e Invalidi di Guerra, Partigiani d’Italia, Alpini; Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia e Croce Rossa Italiana.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 7 novembre a Rossetta con un’iniziativa commemorativa promossa dal Consiglio di Zona e dall’Anpi della frazione e dai Comuni di Bagnacavallo e Fusignano. La cerimonia in onore dei Caduti di tutte le guerre prenderà il via alle 10.30 da piazza Don Babini, dove si formerà un corteo per la deposizione di corone al monumento ai Caduti. Alla cerimonia saranno presenti per il Comune di Fusignano l’assessore Andrea Minguzzi e per il Comune di Bagnacavallo l’assessore Vilio Folicaldi. Alle 11 sarà celebrata una messa in memoria dei Caduti.